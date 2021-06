El Museo Etnográfico de Castilla y León ubicado en Zamora presenta los libros de Daniel Boyano y ofrece el ciclo de documentales ‘Ruralidad y despoblación’. El Grupo de Amigos del Museo Etnográfico (GAME) promueve durante los días 9 y 10 de junio este pequeño ciclo de documentales, centrado en cuatro películas que gravitan en torno a la despoblación de diferentes zonas rurales

Dos de los audiovisuales tienen lugar en pueblos de Salamanca y Zamora, mientras que los otros muestran historias de gentes que habitan territorios rurales en Rumanía en Bosnia Herzegovina. Además, las cuatro películas han formado parte de la Sección Oficial de ETNOVIDEOGRÁFICA – INERNATIONAL ETHNOVIDEOGRAPHYC FESTIVAL en alguna de sus distintas ediciones.

Programa de proyecciones

El miércoles 9 de junio se visualizarán ‘Then comes the evening’ (Maja Novakovic, 2019, Serbia), ‘Olteanca’ (Joâo Pedro Borsani, 2016, Brasil) y ‘Argaña’ (Nacho Rodríguez, 2018, España). Y el jueves 10 de junio, ‘Miranda’ (Jonathan Cenzual, 2019, España). Esta última proyección del ciclo contará con la presencia del director, Jonathan Cenzual, quien hablará con los asistentes sobre ‘Miranda’, su último trabajo.

Jonathan Cenzual (Salamanca, 1980) es realizador de cine. Sus largometrajes han sido seleccionados en algunos de los festivales de cine más prestigiosos, como Karlovy Vary, Guadalajara, Montreal, São Paulo, BFI London, Gijón o Santa Bárbara, y han sido aclamados por la prensa, como "Little White Lies", "Time Out", "Sight & Sound", "The Guardian" o "The Times". Destacan: "Miranda" (2019), "El pastor" (2016), "El año y la viña" (2013) y "El alma de las moscas" (2011).

El ciclo de documentales se desarrollará en el salón de actos del MECyL de manera gratuita, pero es necesaria la reserva previa.

Sinopsis de los cuatro documentales

"Then comes the evening"

Maja Novakovic (2019, Serbia) 27 min.

El documental muestra la vida agridulce de dos abuelas que viven aisladas en las colinas del este de Bosnia. En plena conexión con la naturaleza, sus vidas cotidianas transmiten la sencillez de sus labores, su esmerado trabajo y todo el patrimonio cultural inmaterial del territorio. Fotograma a fotograma, como si de una sucesión de lienzos se tratase, vamos adentrándonos en el vínculo de estas dos abuelas, esperando a que llegue la noche.

"Olteanca"

Joâo Pedro Borsani (2016, Brasil) 19 min.

Olteanca es una pequeña aldea situada 150 kilómetros al suroeste de Bucarest, donde el tiempo amenaza con detenerse y en el que el testimonio de sus habitantes parece sentenciar una forma de vida al borde de la desaparición. Aunque hace tiempo que la gente joven emigró sin intención de regresar, los lugareños están dispuestos a seguir adelante con sus quehaceres y a brindar mientras el cuerpo aguante.

"Argaña"

Nacho Rodríguez (2018, España) 36 min.

Sanabria es una comarca zamorana que se mantuvo aislada y en unas condiciones de vida medievales hasta bien avanzado el siglo XX. Con el nuevo siglo solamente quedan sus habitantes más ancianos aguardando con resignación el inexorable final de su forma de vida. "Argaña" recoge, como los filamentos de la espiga, el testimonio de mujeres sanabresas, de su sacrificio, su fortaleza y su voz históricamente silenciada.

"Miranda"

Jonathan Cenzual (2019, España) 83 min.

Miranda es un retrato de un pueblo ubicado en las montañas de la España continental. En la comarca de la Sierra de Francia, y sin más compañía que la de su cámara, el director acompaña a los lugareños en sus labores y tareas cotidianas. Un retrato de sus gentes, de su día a día, de la huella de los que han pasado y de constante amenaza de su propia desaparición.