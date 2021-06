Iba para astrofísico, pero también era un apasionado del arte, así que Daniel Erice ha seguido un camino profesional propio en el que ha logrado aunar esa afición artística con la educación y la comunicación científica. En esta última edición ha formado parte del equipo del programa de televisión Órbita Laika y recientemente ha impartido un curso de formación para profesores en el CFIE de Zamora. Reivindica el papel actual de la ciencia en la sociedad y asegura que tiene interés para todos, sin distinguir entre gente de letras y ciencias. Él es un claro ejemplo de que ambos campos congenian a la perfección.

–Acaba de impartir en el CFIE de Zamora el curso “Arte, ciencia y creatividad. Espacios creativos en el aula”. ¿Es sencillo aunar arte y ciencia?

–Es una división un poco artificial, porque incluso a nivel histórico a lo largo del tiempo arte y ciencia han sido concebidas como dos maneras de entender el mundo, uno más desde la estética y otro desde el conocimiento del funcionamiento de procesos. Han ido siempre muy unidos hasta el siglo XVIII, cuando se empiezan a separar y ahora los tenemos como si fueran dos mundo totalmente aparte. Sin embargo, comparten un montón de cosas, entre ellas la creatividad, que es la capacidad humana que sirve tanto para entender el mundo desde un punto de vista artístico como para enfrentarse a un proceso siguiendo el método científico.

–¿Cómo desarrolló el curso para los profesores?

–Primero vimos qué tipo de pensamiento se articula cuando ponemos en marcha procesos creativos, lo que implica entender bien el concepto de creatividad, que muchas veces lo solemos tener muy asociado, sobre todo en educación, a la plástica, a la música y, en general, a toda la parte más artística. Pero en realidad la creatividad es la capacidad de enfrentarte a nuevos retos y soluciones originales y con fluidez a los desafíos del día a día. Por otro lado, entender qué es lo que pasa en nuestra mente cuando llegamos a soluciones que consideramos que son originales, cuando nos salimos de la caja, como se dice, y qué tipo de procesos mentales ha puesto en marcha nuestro cerebro. Todo esto a base primero de vivirlo y luego reflexionar.

Los profesores tienen pasión por conseguir que sus alumnos mejoren y que sus contenidos lleguen lo mejor posible

–¿También se centró en la relación entre ciencia y arte?

–Sobre todo enfocado a la educación. Pero también hay que comprender en qué consiste el trabajo científico, porque muchas veces en educación nos olvidamos de explicar esto y cómo es el día a día del científico, su trabajo y las herramientas que utiliza. Nos dedicamos más a dar respuestas, a explicar cómo funciona el mundo, ya sea una reacción química, una ecuación matemática o la teoría de la relatividad, pero como respuestas muy alejadas de su concepto. La ciencia funciona por modelos y lo que hace es generar un modelo de funcionamiento del mundo, entender bien con qué modelos parten nuestro alumnos.

–¿Puede poner algún ejemplo?

–Al estudiar las estaciones, normalmente si preguntamos por qué en verano hace más calor, la respuesta que nos suele venir de manera intuitiva es porque estamos más cerca del sol. Sin embargo, hay un modelo científico que explica que eso no es así, porque si no en el hemisferio sur sería también verano. Tiene más que ver con la inclinación del eje terrestre, que da pie al ciclo de las estaciones. Ahí encontramos entonces el modelo intuitivo, que dice que hacen más calor porque estamos más cerca del sol, y el modelo científico, que es el que la comunidad científica propone como modelo del mundo y del funcionamiento de las estaciones. Luego, a través de la creatividad hay que encontrar un modelo didáctico, algo que nos sirva como docentes para explicar de una manera creativa ese modelo científico y para que el aprendizaje que se produzca en nuestros alumnos sea más significativo.

Poco se ha hablado del esfuerzo que los docentes han hecho para que sus alumnos no se quedaran atrás en la pandemia

–¿Motivar a los alumnos es la clave del nuevo modelo educativo?

–Creo que lo ha ido sido siempre, no solamente ahora. Los estudios en ciencia educativa dicen que es uno de los parámetros que mejor predice el éxito escolar. Además, es un círculo vicioso, porque cuanto más éxito tienen los alumnos, más motivación presentan hacia la asignatura. Este tipo de iniciativas, como utilizar la creatividad y usar otros acercamientos a la hora de enseñar ciertos contenidos que en principio son complejos, sirve muchas veces para encontrar esa motivación que algunos alumnos, incluso desde los primeros cursos de Primaria, no tienen con materias como las matemáticas o la ciencia. Ahí pueden encontrar ese enganche de motivación, introduciendo el arte.

–¿Este proceso es más sencillo en la actualidad, con la ayuda de las nuevas tecnologías?

–Pero también son herramientas que hay que saber usar. Al final, la mejor herramienta que tiene un docente es uno mismo y para motivar no hace falta utilizar cosas muy novedosas. Muchas veces el exponer bien, entender bien la narrativa de lo que se expone y ser capaz de introducir al alumno es suficiente para motivar. Pero sí que es verdad que ahora es un momento excepcional, porque hay una cantidad de posibilidades y distintas metodologías al servicio de los docentes, aunque muchas veces se confunde la herramienta con el objetivo.

–¿Hay que romper de una vez por todas esa división entre alumnos de letras y de ciencias?

–Es un movimiento que se empieza a ver no solo en educación, sino en la sociedad, que esas fronteras vayan desapareciendo. Cada vez hay más iniciativas desde museos, institutos de investigación y divulgadores científicos que trabajan esa unión entre arte y ciencia. Y en educación también hay que empezar a cohesionar y ver acercamientos diferentes y más integrados.

La clase magistral es una herramienta muy válida para explicar los contenidos más complejos

–Hablamos de incentivar la motivación de los estudiantes pero, ¿a veces también es necesario saber motivar a los profesores?

–Hay de todo, pero la profesión del docente es muy vocacional. Me he encontrado con gente muy motivada, que no hacía falta incentivar más. La mayor parte de los profesores en las formaciones que yo hago lo que tienen es una pasión por conseguir que sus alumnos mejoren y que sus contenidos lleguen lo mejor posible. Es una profesión en la que hay una formación continua y al profesorado se le está muchas veces exigiendo que después de su jornada se quede para seguir formándose.

–¿Demostraron esa vocación durante la pandemia?

–Durante el confinamiento han tenido que aprender a marchas forzadas un montón de herramientas nuevas y se ha hablado poco del esfuerzo y sobreesfuerzo que han hecho para que no se quedara ni un solo alumno atrás.

–¿Está cambiando el papel del docente en la educación del siglo XXI con respeto al maestro tradicional, el de las clases magistrales?

–Toda la sociedad está cambiando y, por lo tanto, la educación también tiene que cambiar. Los países se están planteando este cambio de los sistemas educativos, aunque no veo todavía por dónde va a salir. Más que superar la clase magistral, que es una herramienta muy válida para contenidos muy complejos, empieza a haber muchas herramientas y muchas maneras diferentes de trasladar esos conocimientos.

–Acaba de terminar de grabar la séptima temporada de Órbita Laika, ¿qué supone tener un programa de divulgación científica de estas características?

–Creo que es muy necesario, porque hay mucha gente con rechazo hacia la ciencia, muchas veces derivado del propio sistema educativo. No es que no te guste la ciencia, es que te la explicaron mal. A algunos incluso les asusta, así que este tipo de programas, que tienen un acercamiento mucho más divertido de la ciencia, aunque a veces haya secciones más duras en el programa, para un público más exigente. Es necesario romper esa barrera y ver que la ciencia es mucho más sencilla que lo que pensamos, aunque sí que requiere un esfuerzo, pero es divertida. Luego hay muchos profesores, nos consta, que utilizan el programa para apoyarse con los recursos que utilizamos en el programa.

–¿Cuál es su misión detrás de la cámara?

–Soy el coordinador de demostraciones. Un experimento se realiza cuando no sabes un resultado, pero cuando sí lo sabes, se llama demostración, para demostrar un concepto científico. Mi trabajo consiste en que, una vez que se han establecido los contenidos de los que va a tratar el programa, los guionistas y el asesor científico proponen una serie de demostraciones para cada sección y mi cometido es que esas demostraciones que están sobre un papel se hagan realidad, con la parte visual que exige la televisión.

–Dando la cara en cámara en ese programa tiene compañeros como Eduardo Sáenz de Cabezón, Déborah García Bello o Javier Santaolalla, científicos de diferentes campos que suman miles de seguidos y triunfan en redes. ¿Es una buena alternativa para acercar la ciencia y alejar del imaginario colectivo la típica imagen de científico serio con bata blanca y gafas?

–Por supuesto. Tanto desde el programa Órbita Laika como yo en mi trabajo de divulgación, además de muchos otros compañeros, se huye de ese estereotipo de científico de bata blanca y generalmente hombre. Pero no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Algunos llevamos gafas (risas), pero ese estereotipo está muy lejos de la realidad de lo que es el trabajo de un científico o científica. Todos los colaboradores del programa son muy activos en redes y muy cercanos. Además, son de diferentes especialidades, desde psicología hasta neurociencia, geología o genética, y cada uno tiene su propio perfil, lo que hace que el programa sea mucho más dinámico.

–¿La divulgación científica es importante más allá de la etapa educativa?

–Es fundamental, porque vivimos en un mundo en el que la ciencia y la tecnología están en nuestro día a día y tenemos que entender cómo funcionan. Fíjate lo importante que ha sido esta divulgación durante toda esta pandemia. Es fundamental entender cómo funciona una vacuna, porque todos nos vamos a vacunar, y el hecho de tener ciertos conocimientos de ciencia y cierta capacidad crítica con respecto a las cosas que nos cuentan es muy importante para que no nos engañen ni nos manipulen, para luchar contra toda la desinformación y la postverdad. Necesitamos, más allá de tener unos conocimientos científicos concretos, tener esa capacidad de visión crítica que nos da la ciencia, que es algo que está en continua revisión y que es importante para vivir en sociedad.

La creatividad sirve tanto para entender el mundo desde un punto de vista artístico como científico

–¿Ha jugado un papel fundamental en los últimos meses?

–Pero también más allá de la pandemia. Lo que se ha hecho en estos meses es demostrar la importancia de la ciencia. Antes ya era importante y lo será después, porque nos relacionamos a través de la tecnología, la tecnología está basada en la ciencia y hace falta este espíritu crítico.

–¿Qué opina de los programas educativos STEM, que ponen en valor estas materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre los estudiantes?

–No hay que privilegiar unas disciplinas sobre otras, pero sí que es interesante poner todas las opciones sobre la mesa. Ahora hay iniciativas específicas de cara a fomentar todas estas vocaciones entre chicas. Lo que hay que hacer es dar todo el abanico de posibilidades y no generar estos estereotipos de que son disciplinas masculinas y de que las chicas tienen otro tipo de disciplinas, sobre todo para que cualquiera pueda elegir libremente qué es lo que quiere hacer, qué le apasiona y qué es lo que le gusta, más allá de estereotipos.

–Desde su experiencia en sus talleres en colegios e institutos, ¿es palpable esa brecha de género en las vocaciones?

–Y no solamente en estas disciplinas STEM, sino también cuando hablamos de educación, cultura o cuidados, pero al revés. Yo, que también tengo mi compañía de teatro y con ella me muevo a nivel escolar, cada vez es más difícil ver a chicos que se apunten a aulas de teatro o a coros y esto es un problema. Tampoco hay pocos profesores hombres en etapas de Educación Infantil y creo que hay que tratar de igualar un poco más y derribar esas barreras de estereotipos que marcan a los chavales a la hora de elegir.

–¿Se debe motivar a los jóvenes a que elijan el camino de la investigación teniendo en cuenta el futuro que, a priori, les espera, viendo cómo es la situación actual de los investigadores nacionales?

–En España se hace muy buena ciencia, a pesar de que los presupuestos no son comparables a los de los países de nuestro entorno. Se educa muy bien en ciencia y hay gente muy buena trabajando. Es una pena que muchas veces mis compañeros de carrera hayan tenido que salir fuera para trabajar y es una pena que se haga ese esfuerzo tan grande por formar a muchas generaciones de científicos y científicas para que luego no tengan la posibilidad de quedarse a trabajar en España.