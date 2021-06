Desde Ramón Abrantes hasta Ana Zaragozá, de la A a la Z, Fernando Lozano Bordell rinde su particular homenaje en forma de retratos a zamoranos artistas de todos los tiempos en el libro “60 creadores”, que ayer presentó en la Diputación Provincial de Zamora, institución que no dudó en apoyar este proyecto, nacido durante la pandemia.

“Es una selección muy personal y sé que falta mucha gente, pero yo me he dejado guiar por mi corazón y por mis amistades. Sesenta es un número representativo de lo que tenemos en la provincia”, considera el pintor, quien explicó durante la presentación de este libro que los primeros retratos los hizo en casa durante el confinamiento “y la idea fue poco a poco creciendo”. Al ver la magnitud que estaba tomando, fue cuando decidió compartir la idea con el diputado de Cultura, Jesús María Prada, quien no dudó ni un momento en apoyar esta iniciativa cuando vio la treintena de dibujos que ya tenía hechos. “Lo único que le pedimos fue que él también se incluyera en la lista”, señala Prada, quien asegura que de muchos de los retratados en el libro “se tiene la suerte de poder seguir disfrutando de ellos”. Es el caso de Antonio Pedrero, David Rivas, Luis Ramos, José Ángel Rivera de las Heras, Miguel Manzano, Tomás Sánchez Santiago, José Luis Alonso Coomonte o Ana Prada, por poner solo algunos ejemplos de grandes nombres de la escultura, la literatura, la música o la pintura.

De los que ya no están, “podemos aún disfrutar de su obra y alguna de esas piezas están en la propia Diputación”, presumió Prada. Entre los que ya no están pero siguen en el recuerdo a través de estos retratos se cuenta a Jesús Hilario Tundidor, Delhy Tejero, Hipólito Pérez Calvo, Jesús López Cobos, Baltasar Lobo, Agustín García Calvo o Chema Castilviejo.

“Creo que Zamora es una de las pocas provincias que puede presumir del nivel de estos personajes y además en diferentes disciplinas, muchos de ellos reconocidos a nivel nacional e internacional”, destaca Bordell, quien, aparte de realizar los retratos, se puso en contacto con los homenajeados y sus familias para que le redactaran un pequeña biografía que acompañara su dibujo, elaborado a partir de diferentes fotografías. “En cada uno de ellos he pretendido captar algún rasgo característico del protagonista”, indica.

La Diputación Provincial de Zamora repartirá ejemplares de “60 creadores” en colegios e institutos de la provincia, además de numerosas bibliotecas, para que todos los zamoranos puedan descubrir este ingente patrimonio de artistas zamoranos.