Zamora contará con una nueva frecuencia de conexión directa con Madrid, pero no será el tren madrugador. A partir del próximo 14 de junio, los ciudadanos de la provincia podrán subirse al convoy en dirección a la capital a las 12.50 horas, en un trayecto sin paradas hasta su llegada a Chamartín. Un servicio que se une al anunciado hace apenas unos días y que entrará en funcionamiento el próximo lunes día 7 de junio, con salida a las diez de la noche y llegada a pasadas las once y cuarto. Pese a las reiteradas peticiones por parte de las instituciones locales, Renfe de momento no ha querido mover ficha respecto al horario de las siete de la mañana, aludiendo a la “falta de demanda” para mantener una supresión acometida durante la crisis del coronavirus. De esta manera, de las seis conexiones que existirán entre Zamora y Madrid, la que más temprano llegará al destino será ya pasadas las once de la mañana.

El nuevo mapa de frecuencias entre Zamora y Madrid seguirá, por lo tanto, demasiado mermado para quienes tengan que trabajar en la capital del Estado. A día de hoy existen cuatro salidas de Alvia desde la provincia, siendo la primera de ellas a las 9.47 horas con llegada a Chamartín a las 11.02 horas. Posteriormente, hay un tren que sale a las 11.22 con llegada a las 12.50 horas; otro con salida a las 15.06 y llegada a las 16.33 horas; y un último servicio a las 19.39 que para en Chamartín a las 21.05 horas. A ellos se sumará, el próximo lunes día 7 de junio, el servicio nocturno que parte a las 22.02 y llega a Madrid a las 23.15 horas. Y, una semana más tarde, entrará en funcionamiento este nuevo tren con salida a las 12.50 horas y llegada a las 14.05.

La página web de Renfe ya permite comprar billetes para este servicio que se pondrá en marcha el 14 de junio. Un tren directo que cubre el trayecto en una hora y cuarto, dado que no realiza paradas en las estaciones de Medina del Campo y Segovia. En sentido contrario, además, se incorporarán en los próximos quince días otras dos frecuencias. La primera de ellas, el próximo 7 de junio, con salida de Madrid a las 9.28 y llegada a las 10.41 horas; mientras que la segunda se materializará a partir del 14 de junio, con salida de Chamartín a las 16.45 y llegada a las 17.58 horas.

Pese a esta paulatina recuperación de frecuencias tanto en ida como en vuelta, Renfe continúa sin pronunciarse sobre el tren madrugador, que es el principal motivo de las reivindicaciones tanto de las administraciones como de los usuarios. Un servicio que permitía conectarse con la capital del Estado a primera hora de la mañana y que ha sido cercenado tras la irrupción del coronavirus y bajo una presunta falta de demanda.