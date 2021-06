“Chungo” es el adjetivo que mejor define a los personajes que Luis Zahera interpreta en el cine y la televisión y también es el nombre del espectáculo que trae este sábado (20.30 horas) al Teatro Ramos Carrión, donde se vuelve a subir a las tablas que le forjaron como actor para compartir sus mejores anécdotas profesionales y personales ante el público zamorano, que todavía lo recuerda por su papel de Releches en “Celda 211”.

–Regresa a Zamora, una ciudad que pudo conocer en el rodaje de Celda 211, ¿qué recuerdo tiene de esa experiencia y de la ciudad?

–Ya hace doce años de aquel rodaje y la verdad es que poco pude disfrutar de la ciudad, ya que trabajamos duro y también teníamos que descansar, pero como experiencia, está ese papel que tuve que prepararme y que me hizo amigo de todos los yonquis desde entonces.

–Esta vez viene con el monólogo “Chungo”, ¿es una buena manera de aprovechar todo su bagaje profesional para utilizarlo de inspiración?

–La verdad es que “Chungo” es la mejor definición de mi vida profesional y personal, ya que en ambas noté que yo tenía algo chungo (risas).

–Cuenta anécdotas tanto profesionales como personales, ¿le es sencillo desnudarse así delante del público?

–Bueno, en el monólogo que hago es básicamente Luis Zahera poniendo en ridículo a Luis Zahera. Todo lo que cuento es verídico.

–¿Se trata en cierta medida de una segunda parte de “Mis mejores hazañas”, su anterior monólogo?

–“Chungo” tiene una vuelta más de tuerca y es un poco más duro en cuanto anécdotas se refiere, ya que cuento cosas que no había contado antes.

–¿Dónde se siente más cómodo: teatro, cine o televisión?

–El teatro es donde comenzó mi andadura en este negocio como actor y estaba muy cómodo, pero también lo estoy a día de hoy en el cine y en la televisión, ya que cualquiera de ellos te permite disfrutar de grandes momentos y de grandes profesionales y compañeros.

–¿Le pesa el título de secundario de lujo que se le pone tras ver muchos de sus trabajos?

–No, para nada. Cada uno estamos donde estamos y esos papeles de secundario me han dado y me siguen dando grandes momentos y grandes alegrías.

–Y un título que además, por otra parte, le reportó un merecido Goya, ¿qué significó este premio?

–Pues creo que para todos los que estamos en esta industria un Goya es una especie de reconocimiento al trabajo duro. Si tiene que llegar, llega, pero lo que está claro es que llegue o no llegue hay que seguir trabajando duro. Yo el mío lo tengo bajo la custodia de mi tía en su casa. Es la única que me queda, ya es muy mayor y allí la estatuilla está a buen recaudo.

–¿Ha llegado a sentirse encasillado por todos esos papeles de tipo “chungo”, como reza su espectáculo, por los que es tan conocido?

–Creo que no hay que sentirse encasillado. Tenemos la suerte de trabajar, y con cierta continuidad, además. Y no solo eso, sino también en algo que te gusta.

–¿Le gustaría que le ofrecieran un papel protagonista?

–Si tiene que llegar, llegará , pero ya vamos tarde (risas). Aunque, como te dije antes, soy muy feliz con los papeles que tengo y de los cuales estoy orgulloso de representar.

–A pesar de su larga trayectoria, ¿todavía hay algún director con el que no haya trabajado y le gustaría hacerlo?

–Lo que me gustaría, como digo siempre, es hacer una película de “morrear”, de una persona que vive normal, trabaja normal, tiene hijos normales (risas), pero no hay manera, todos me ponen de “chungo“, siempre ando con temas ilegales o matando gente (más risas).

–Es muy habitual de series de televisión, ¿es un medio que ha crecido y tomado más fuerza en los últimos años?

–Pues creo que sí, que va hacia arriba, ya que las plataformas digitales dieron una gran inyección en ese sentido.

–¿Cómo ha vivido estos meses de crisis cultural?

–Pues déjame decirte que durante la pandemia fue uno de los momentos que más trabajo nos llegaba, ya que la gente tenía que estar metida en casa y hubo un gran crecimiento en el consumo de cine y televisión gracias a las plataformas digitales, así nosotros no paramos, aunque es verdad que la gira del espectáculo “Chungo” tuvimos que pararla en seco. Los chicos de Alikate Producciones tenían preparada una gran gira nacional, pasando también por todas las islas, y tuvimos que cancelar o aplazar pero, afortunadamente, las estamos retomando ahora todas.