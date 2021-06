Zamora ha reconocido el trabajo desempeñado por el Ejército los primeros meses de pandemia, cuando sus efectivos se encargaban de recorrer residencias de ancianos, hospitales, centros de salud y edificios públicos o el control de fronteras para mantener esas instalaciones alejadas del coronavirus, aquella "operación Balmis" que sirvió para que los ciudadanos descubrieran "la dimensión humana y cercana" de estos funcionarios, destaco esta mañana el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, en el acto convocado por la Subdelegación de Defensa.

Blanco, que puso el acento en esa "labor de acompañamiento" que los militares llevaron a cabo "durante aquellos primeros días de confinamiento, en los que las calles estaban desiertas", recordó que en estos momentos, con la pandemia metida en vereda, estos efectivos realizan labores de rastreo, de modo que "la labor del Ejército en el combate a la pandemia es fundamental y es una dimensión de su trabajo que yo creo que no conocíamos. Este año la sociedad está mucho más cerca del Ejército, y el Ejército de la sociedad".

Por su parte, el subdelegado de Defensa, Vicente González, recordó a las víctimas de la pandemia recientemente homenajeadas con un concierto en ese mismo escenario, el Teatro Ramos Carrión, mientras llamaba a los ciudadanos a tener prudencia porque "esto no ha terminado, no es tiempo de volar campanas, seamos cautos porque esto ha costado un alto precio en vidas". Animó a "perseguir al enemigo hasta su destrucción para evitar que se reorganice, en lugar de regocijarse en la victoria inicial", reflexionaba González en términos militares para llamar a continuar alejados de la resignación e invitaba a todos a "remar juntos" para salir adelante e instó a las administraciones a mantener el interés general que prevaleció entre los representantes de las instituciones del Cecopy, a los que se entrego un diploma, frente al "particular y los partidismos".

El subdelegado de Defensa en Zamora dio la palabra a la alumna de Primero de Bachillerato, la zamorana Raquel García, que ganó el concurso "Carta un militar español", en cuyo trabajo recordaba la operación "Balmis" y a las víctimas el COVID, un escrito con el que dio voz a los jóvenes de la provincia.

En el acto la ciudadanía estuvo representada por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido y regidores de cabeceras de comarca; el presidente de la Diputación de Provincial, Francisco Requejo; la delegada de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián.

CONDECORACIONES

Defensa entregó las condecoraciones y reconocimientos al brigada Luis Rodríguez Prieto, que recibió una placa de ascenso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; al inspector Jefe de la Policía Local de Zamora, Tomás Antón Deza, que recogió la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco; al teniente coronel Eladio Daniel Leal Mozo se le entregó la Cruz al Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco; mientras que el cabo primero Miguel Ángel Prieto Antón se alzó con la Cruz a la Constancia en el Servicio.