La Diputación Provincial de Zamora sí ha ofrecido el antiguo palacio de la institución situado en la calle de Ramos Carrión para establecer allí un centro de arte contemporáneo en torno a la figura de Baltasar Lobo. Y, por si hubiera dudas, ese ofrecimiento ha sido reiterado en las últimas horas. El diputado de Cultura y Turismo, Jesús María Prada, ha querido salir al paso de las últimas declaraciones realizadas por Francisco Guarido en las que aseguraba que, en el pasado, se le había cerrado la puerta a esa posibilidad. “El alcalde ha hecho unas manifestaciones que no son ciertas y no ha dicho toda la verdad, así que es justo decir que, por parte de esta corporación, sí ha habido un ofrecimiento que fue rechazado por el Ayuntamiento de Zamora”, ha expresado.

La polémica sobre la ubicación del futuro Museo de Baltasar Lobo ha consumido un nuevo capítulo con estas palabras de Jesús María Prada. Para contextualizar la situación, es necesario recordar que el pasado lunes, en el marco del Pleno del Ayuntamiento de Zamora, Francisco Guarido defendió que “cuando se preguntó al anterior Gobierno de la Diputación dirigido por Mayte Martín Pozo por una posible cesión del antiguo palacio de la calle de Ramos Carrión, la propuesta fue rechazada”. Una afirmación cierta, pero con más desarrollo, como así ha asegurado ahora el diputado de Cultura. “Es verdad que la antigua corporación rechazó la petición, como también es verdad que esta corporación actual lo primero que hizo fue ofrecer al Ayuntamiento de Zamora el antiguo palacio de la Diputación para el Museo de Baltasar Lobo, pero entonces fueron ellos quienes lo rechazaron”, ha señalado.

Según el testimonio de Prada, fueron él y Requejo quienes se pusieron en contacto con la administración local para tender la mano en torno a este proyecto. “Se lo ofrecimos y nos dijeron que no porque ya había un acuerdo para instalar allí la oficina de turismo conjunta. Pero, para que no queden dudas, vuelvo a reiterar el ofrecimiento. Ofrecemos al Ayuntamiento de Zamora y a la Fundación Baltasar Lobo el antiguo palacio para albergar el Museo, cambiando los planes de la oficina de turismo para instalarla en el ayuntamiento viejo”, ha expresado.

Jesús María Prada ha defendido que su intención no es polemizar, dado que “los ciudadanos están cansados de ver a las administraciones lanzarse la pelota las unas a las otras como si fuera una partida de ping-pong”. No obstante, ha querido aclarar la situación. “El alcalde no dijo toda la verdad y es justo decirla. Hubo un ofrecimiento que se rechazó. Por mi parte, lo entiendo y lo respeto; el Ayuntamiento de Zamora ya tiene encargados unos proyectos que están centrados en el edificio de la Plaza Mayor, pero hay que decir las cosas tal y como han ocurrido”, ha detallado.

Respecto a la petición de la asociación Amigos de Baltasar Lobo para que tanto la Junta de Castilla y León como la Diputación Provincial se impliquen en el desarrollo de un centro de arte contemporáneo “más ambicioso”, el diputado de Cultura también ha querido zanjar el asunto. “Nosotros podemos colaborar en todo lo que se nos pida, pero nunca en lo que no se nos pida. El legado de Baltasar Lobo es del Ayuntamiento de Zamora; la Fundación de Baltasar Lobo se gestiona desde el Ayuntamiento de Zamora. Nosotros no podemos pedir ser socios ni montar el museo sin piezas, porque todo pertenece al Ayuntamiento de Zamora. Respetamos las decisiones municipales porque son sus competencias, pero no podemos hacer nada más”, ha concluido.