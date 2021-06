Los comentarios en Facebook que cuestionaban la honradez de un dirigente del sindicato UPA, al que apuntaba como "ladrón", y en los que agregaba que su esposa “salió de un prostíbulo”, pueden costar a la vecina del matrimonio un año y medio de cárcel por un delito de calumnias y una multa de 3.000 euros por otro de injurias.

Los mensajes, difundidos a través de la red social, se consideran acreditados por parte de la Fiscalía Provincial que subrayó que la imputada acusa al dirigente del sindicato de haber cometido un delito, “de ser un ladrón”, por aprovecharse de ayudas y tierras, porque lo hace a través de un medio que le proporciona gran difusión.

La mujer negó haber utilizado la palabra ladrón, mientras que el denunciante y agricultor en Santa Eulalia de Tábara, donde reside, indicó que “me acusó de quedarme con subvenciones que no me correspondían” cuando “tengo inspecciones desde hace seis años”, mientras se mostraba “muy ofendido porque tengo una niña de ocho años, ¿cómo puede decir que mi mujer salió de un prostíbulo? Esto me afecta mucho”.

Otra de las acusaciones que se le imputan a la denunciada es que afirmó que el sindicalista cultivaba tierras a orillas del embalse cuando estaba prohibido, “que echaba cuatro pipas”, a lo que el denunciante puntualizó que “son tierras mías de girasol”, que en ningún caso invade fincas que no le correspondan.

La procesada achacó los mensajes en la red social a “un momento de calentón” porque acababan de detener a su hijo, unas palabras que figuran en los comentarios bajo una publicación de marzo de 2020 en la que aparece la foto del denunciante. La imputada negó que en un mercado celebrado en Tábara en enero de 2020 hubiera vertido ya esas acusaciones en voz alta contra el dirigente de UPA, al que se la acusa de haberle llamado “cornudo”, y de insultar su esposa. Un testigo declaró haber presenciado ese incidente y que instó a la acusada a que hablara “con respeto”.