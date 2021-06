Francisco Guarido se ha mostrado más que tajante sobre el debate reabierto acerca de la idoneidad del ayuntamiento viejo como futura sede del Museo de Baltasar Lobo: “No existen más alternativas”. Tal y como ha señalado el alcalde, ni la sede del Consejo Consultivo ni el antiguo palacio de la Diputación Provincial son opciones reales para un proyecto que se dotará presupuestariamente en los próximos meses. El regidor ha defendido la idea del equipo de Gobierno y ha desvelado que la programación del futuro centro “está muy avanzada”, con exposiciones temporales que complementen la muestra permanente de las obras del artista de Cerecinos. De esta manera, Izquierda Unida quiere dar carpetazo de una vez por todas a la controvertida discusión pública acerca de la ubicación.

Baltasar Lobo se coló ayer en un Pleno del Ayuntamiento de Zamora puramente administrativo y sin apenas debate entre los grupos. En el orden del día figuraba una factura con reparo correspondiente al arrendamiento de la Casa de los Gigantes y fue ahí cuando el alcalde de la capital quiso desplegar sus argumentos para defender, una vez más, el proyecto del Museo de Baltasar Lobo, nuevamente en el candelero tras el ofrecimiento de la Fundación Bassat para la cesión de parte de sus fondos en el caso de contar con un mayor espacio. “Todos los grupos políticos que hablan de un centro de arte contemporáneo, igual lo que quieren es no hacer nada”, expuso Francisco Guarido. “Podríamos seguir creyendo que es posible hacer se gran centro y mientras tanto el museo continuaría sin ser una realidad, pero eso no es lo que vamos a hacer nosotros”, añadió. “Evidentemente, si alguien nos diera financiación y nos apoyara, podríamos plantear la opción del centro de arte contemporáneo. Pero la realidad es que la Junta de Castilla y León no nos ha cedido espacio en el Consejo Consultivo y la Diputación Provincial nos ha cerrado la puerta cuando hemos preguntado por el antiguo palacio de Ramos Carrión, por lo que la única opción es el ayuntamiento viejo y debemos jugar con lo que hay”, detalló el alcalde.

El Pleno, por otra parte, abordó cuestiones relativas al nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria, así como la situación de los contenedores de la capital. El portavoz del Partido Socialista, David Gago, se hizo eco durante la sesión de la propuesta lanzada por su grupo respecto a un plan de renovación de los contenedores, especialmente en zonas sensibles como los entornos del patrimonio. Tanto Romualdo Fernández como Francisco Guarido explicaron, no obstante, que esa sustitución de los 3.000 contenedores repartidos por la capital está incluida en el nuevo contrato y que los cambios puntuales que había que realizar se están demorando debido a complicaciones de adaptación entre los camiones que recogen la basura y los propios encajes del mobiliario urbano a sustituir.