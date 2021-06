La dueña de la vivienda le pilló infraganti, sin darle tiempo a que huyera de la casa con algún botín, un intento de robo con violencia en casa habitada que le puede costar un año y nueve meses de cárcel. Cuando la mujer le espetó “voy a llamar a la policía”, el imputado le respondió “no hace falta” y “salió corriendo” del inmueble, de acuerdo con la versión que ofreció la denunciante, que ayer declaró en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal.

El zamorano procesado por entrar en la vivienda para robar cuando sus propietarios estaban fuera, en septiembre de 2019, aseguró que no recuerda nada de lo ocurrido porque se droga y pudo haber actuado bajo los efectos de estupefacientes, si bien no pudo concretar si ese día había consumido o no. La Fiscalía mantuvo la acusación por un delito de robo con violencia en grado de tentativa en una casa habitada, una de las infracciones de este tipo que tienen mayor pena porque se irrumpe en el hogar de una persona.