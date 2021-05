El presidente de la Coordinadora Rural de Zamora, Chema Mezquita, pidió este sábado “unidad” en la lucha contra la despoblación y criticó a quienes “buscan la medalla o la foto”. Las palabras del activista alistano contra el vaciamiento de los pueblos llegaron como respuesta a unas declaraciones del diputado nacional socialista, Antidio Fagúndez, que defendió en Radio Zamora su ausencia en el acto del pasado martes, en el que el movimiento de la España Vaciada presentó su modelo de desarrollo en el Congreso de los Diputados.

Fagúndez alegó que el acto estaba organizado por otro partido, como es Teruel Existe, y apuntó que las medidas más interesantes que se han recogido en el documento de la España Vaciada ya existían en los programas elaborados por el PSOE.

Ante estas manifestaciones, Mezquita calificó de “sorprendente” el tono mostrado por el diputado nacional zamorano: “Creo que, si se está en el Congreso de los Diputados, es para dialogar con el resto de partidos y formaciones y, si se organiza algo que tú consideras interesante para tu ciudad, pienso que hay que acudir”, explicó el responsable de la Coordinadora Rural, uno de los colectivos que ha participado en la elaboración del plan de la España Vaciada.

Además, Chema Mezquita insistió en que el modelo de desarrollo presentado por los más de 80 colectivos firmantes plantea “la colaboración entre las administraciones”, de ahí que se contemple como uno de los ejes clave el impulso hacia un pacto de Estado: “Creemos que las cosas se tienen que hacer de otra forma”, señaló .

Por otro lado, Mezquita apuntó que “basta con ver los datos demográficos de la provincia para darse cuenta de que hace falta una acción conjunta, y quien no la lleve a cabo se está equivocando”. Además, el responsable de la Coordinadora Rural aclaró que el planteamiento de la España Vaciada está “por encima de la opinión personal” del propio Fagúndez, “porque al final no deja de ser eso y, tanto si lo valora positivamente como si no, este plan tiene cosas muy buenas que van a salir adelante”.

En todo caso, Mezquita volvió a mostrar su mano tendida para que los políticos se sumen a la voluntad expresada por las asociaciones: “Creo que, si los partidos quieren entrar en el clima de colaboración y de trabajo que proponemos, ahí va a estar la España Vaciada pero, si están más pendientes de ponerse la medalla, en esa dinámica no vamos a entrar”, advirtió el responsable de la Coordinadora Rural.

Mezquita realizó estas declaraciones en el contexto de la presentación del modelo de desarrollo de la España Vaciada en Castilla y León, un acto que se celebró en la localidad zamorana de Fuentes de Ropel. Allí, los diferentes colectivos dejaron patente su intención de promover medidas establecidas “de abajo a arriba” y reivindicaron la importancia de escuchar a quienes viven sobre el terreno.