El informe de demanda sobre el tren madrugador Zamora Madrid elaborado por Renfe para uso interno, al que ha tenido acceso este diario, considera que el convoy que entró en servicio en mayo de 2018 con salida a las 7.05 horas y llegada a las 8.37 y que fue suspendido en marzo de 2020 tras el estado de alarma no tiene demanda suficiente que justifique su reapertura, máxime cuando el coste que supone a la compañía es de un millón de euros al año.

El informe asegura que el tren madrugador no supuso un incremento significativo del número de viajeros. El salto fundamental se produjo entre 2015 y 2016, cuando el tiempo de viaje bajó de dos horas a hora y media y los viajeros saltaron de 63.402 a 124.988. “Entre los años 2017-2018 la demanda se incrementó en 20.604 viajeros, de los cuales 10.197 correspondían al tren madrugador”. Sin embargo el informe no dice que este tren se puso en marcha en mayo de ese año, por tanto sólo cumplió ocho meses escasos de servicio. Entre 2018 y 2019 la demanda se incrementó en 13.633 viajeros, aunque el informe no dice cuántos de ellos corresponden al tren madrugador.

Otra conclusión del trabajo es que la demanda entre Zamora y Madrid se concentra los fines de semana: lunes (17,7% del total de viajeros semanales), viernes (17,5%) y domingo (15,9%); y de Madrid a Zamora, fundamentalmente viernes (24,1%). Es decir, se trata principalmente de personas de Zamora que se desplazan a Madrid en domingo o lunes para trabajar durante la semana y regresar a Zamora el viernes, o personas que se mueven de una ciudad a otra durante el fin de semana.

Sin movilidad cotidiana

El informe de Renfe incluye un análisis realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2019 sobre movilidad cotidiana, basado en los datos de los operadores de telefonía móvil. Según estos datos “no se identificó a ninguna persona con movilidad cotidiana de Zamora a Madrid durante la semana del 18 al 21 de noviembre de 2019 (lunes a jueves), con anterioridad a la pandemia”.

Es decir, no se encontró a ninguna persona en la zona de influencia de la estación de Zamora (en un radio de 20 kilómetros), que se encontrase en un área de influencia de la estación de Chamartín (o a 30 kilómetros de ésta), durante más de cuatro horas al día, al menos en dos días de los cuatro observados.

“Las áreas delimitadas alrededor de la estación de Zamora por parte del INE suponen 38 zonas con una población de 87.551 personas, de las cuales, un total de 29.909 se trasladan diariamente a otras zonas para trabajar”, es decir el 25%. Y de ellos “el 73% (21.882) lo hacen dentro de la propia provincia”.

El 12% va a trabajar

La encuesta realizada por Renfe a principios de mayo de 2021 a los viajeros entre ambas ciudades, que se ha ampliado con población general residente en Zamora que viaja habitualmente, con más de 400 entrevistas, dice que solo el 11,7% de los encuestados apunta que viaja a o desde Madrid para ir o regresar de su lugar de trabajo al domicilio, y esto no quiere decir que lo haga todos los días.

Los principales razones para viajar a Madrid son por motivos familiares (29,8%), escapadas y fines de semana (13,8%), laboral para ir o volver del puesto de trabajo a casa (11,7%), ir de compras (10,6%), vacaciones (9,55), por motivos de salud, visitas médicas y hospitales (8,3%), asistir a teatro, cine o exposiciones (8,3%), festivales de música y conciertos (3,4%), congresos (2,3%) y reuniones de trabajo (1,7%).

Y sólo el 14,6% de los que viajan por razones laborales señala que lo hace dos o tres veces a la semana y el 19,5% un viaje a la semana.

El curioso caso del viajero solitario y los pasajeros sin hora fija

“Uno de los estereotipos que se han difundido en este periodo”, dice el informe de Renfe, es que el tren madrugador “es un servicio esencial para los trabajadores de Zamora que van a trabajar a diario a Madrid, contribuyendo de esta forma a fijar población en el territorio. Los datos sobre la recurrencia de los viajeros demuestran que no es así.

En base al análisis de los datos anonimizados del CRM de los viajeros, se ha conseguido identificar que durante los 250 servicios que el tren realizó en 2019: sólo un viajero realizó viajes casi a diario, solo cinco viajaron casi dos días a la semana y solo 8 viajan un día a la semana.

“Es decir, solo hay 7 personas que viajan más de un día a la semana entre Zamora y Madrid”. Por tanto, el perfil del viajero que utilizaba el “tren madrugador” no corresponde al de un trabajador que viaja a diario a Madrid para entrar en su puesto de trabajo y que necesita llegar antes de las 9.00 horas”.

Los datos de una encuesta de Renfe dicen que el 68,6% de los encuestados “no tiene que llegar a una hora fija a Madrid. Del 30% restante que sí necesita llegar a una hora determinada, menos de la mitad (48%) dice que debe llegar antes de las nueve”. Es decir, solo el 12,8% de los encuestados asegura que debe llegar antes de las 9 de la mañana a Madrid y de ellos el 28% viaja el días alternos para ir a su puesto de trabajo. Solo el 3,5% de los potenciales viajeros entre Zamora y Madrid viajaría para ir a su lugar de trabajo, no a diario, y necesitaría llegar antes de las 9.00 de la mañana”.