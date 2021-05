La CEOE y sus sectores han decidido por unanimidad rechazar la última propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las exoneraciones que se aplicarían en la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Algo que afectaría a más de 1.000 zamoranos que se encuentran con un expediente de regulación de empleo actualmente. El rechazo de la oferta, explican desde la CEOE, se debe a que el Ministerio continúa centrando las exenciones de cuotas en activación de trabajadores en ERTE en lugar de focalizarse sobre aquellos que no pueden incorporarse al empleo.

Algo que suscriben totalmente desde la CEOE-Cepyme en Zamora. “Las empresas que siguen manteniendo trabajadores en ERTE es porque no pueden sacarlos ya que no hay actividad económica en sus sectores, no por capricho”, aseguran desde la organización en boca del presidente José María Esbec. “En el caso de Zamora, la hostelería y el turismo, dos sectores muy importantes en la ciudad, han quedado y siguen muy tocados y, en algunos casos, no tienen la actividad económica suficiente como para volver a recuperar trabajadores y sacarlos del ERTE”, indican.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha propuesto para las empresas de menos de 50 trabajadores que pertenezcan a sectores “ultraprotegidos” por los ERTE exenciones de cuotas de 35% en agosto y 45% en septiembre. Para las empresas de más de 50 trabajadores, las exoneraciones serían del 45% en agosto y del 55% en septiembre. Porcentajes inferiores a los actuales. “Lo que pedimos es que no se penalice a las empresas que mantienen a personas en ERTE porque son las que más ayuda necesitan en estos momentos”, expresan desde la CEOE en Zamora.

“Esperemos que la situación se resuelva pronto, se pueda pactar y lleguemos todos a un acuerdo porque se trata de un instrumento muy útil y más dentro de la situación que estamos”, declara Ángel del Carmen, secretario general de UGT en Zamora. Así pues, no se descarta que pueda convocarse un Consejo extraordinario este mismo jueves o incluso el viernes.

Ayudas Relanza

El Ayuntamiento de Zamora ha realizado el pago de las primeras 25 ayudas del Programa Relanza para los hosteleros y comerciantes de la ciudad. A este programa se han inscrito más de 200 negocios de la hostelería y 180 comercios.