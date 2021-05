Isabel Martínez Pino era una de los 38 opositores que se examinaron ayer en Zamora para lograr una de las cinco plazas de médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. En realidad es ya especialista desde 2009, fue epidemióloga en el servicio territorial de Sanidad de Zamora durante cuatro años y hoy trabaja en el servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad.

—¿Por qué oposita?

—Son las primeras oposiciones que se hacen desde 2009. Los sanitarios en Castilla y León estamos un poco olvidados y tenemos casi todos puestos de eventuales o temporales. Yo estoy como interina desde hace muchos años y la única posibilidad de afianzar la plaza es presentarte a unas oposiciones.

—De ser unos perfectos desconocidos han pasado a profesionales imprescindibles.

—No sé si para bien o para mal, pero sí. En España había yo creo poca cultura de lo que era la salud pública o la labor de la epidemiología frente a las epidemias. Hasta que llegó la pandemia de 2009 estábamos un poco olvidados y ahora se ha vuelto a recordar lo que eran los epidemiólogos y la importancia de la salud pública.

—¿A qué se dedican?

—Depende del ámbito sanitario donde trabajemos. Hay compañeros que trabajan en el hospital, hacen medicina preventiva hospitalaria y llevan todos los programas para evitar la infección relacionada con la asistencia sanitaria en los pacientes, el control de las tuberculosis, esterilización y todos los programas de seguridad y de calidad. Y fuera el ámbito hospitalario trabajamos mucha gente en sitios distintos, unos en vigilancia epidemiológica, enfermedades transmisibles, en investigación, o que trabajan en calidad.

—Da la impresión que estaban poco dotados de efectivos, por ejemplo, en los servicios de Sanidad.

—Lo han estado yo creo que clásicamente durante muchos años e incluso durante la pandemia, aunque se dijo que se iba a reforzar la verdad es que no se han reforzado realmente las unidades: ni las periféricas de las territoriales ni las centrales. Es cierto que se han hecho contratos, pero a veces de muy corta duración y con un apoyo muy concreto que no ha sido suficiente como mejora de dotación. Y estructuralmente estamos totalmente infradotados, es algo que se tiene que arreglar.

—¿Hay que adaptar las plantillas a la realidad?

—Hay provincias en las que ha habido dos epidemiólogos para atender todo. Yo fui epidemióloga en Zamora durante casi cuatro años y éramos dos epidemiólogos para una población bastante importante. Pero es que también hay dos epidemiólogos en León o en Valladolid y no se puede cubrir una población así con este “staff”.

—Los políticos sí les han agradecido su trabajo.

—Que se haga un agradecimiento público o personal está muy bien, pero eso se tiene que traducir el medidas concretas. No solamente es el agradecimiento, que eso se olvida, sino dotar con personas, económicamente, con material. Los sistemas de información tienen que estar bien dimensionados para una epidemia como esta, para que no vayamos por detrás. Es una pandemia que va por delante de nosotros. Y bueno, creo que ahora que hemos aprendido esto se tiene que cambiar para mejorarlo, porque si no será una oportunidad perdida.

— ¿Antes del coronavirus también tenían un papel importante con otras enfermedades?

—Aunque de forma silenciosa hemos trabajado siempre en brotes en instituciones cerradas, residencias de ancianos, de estudiantes, en los programas de vacunación infantil, en el calendario oficial infantil, las campañas de gripe, organizarlas, coordinarlas y evaluarlas, en el día a día con las enfermedades de declaración obligatoria. Desempeñábamos ya un papel importante y ahora sigue siendo el mismo pero al menos la gente lo ha visto, se nos conoce.

—¿La cultura de la salud pública ha ido calando en la gente?

—Sí, yo creo que cualquier español ya es epidemiólogo también, y entrenador de fútbol. La pandemia sí ha servido para visibilizar lo que era la salud pública y también para transmitir ideas fundamentales. Ahora no hay nadie que no se lave las manos cuando llega a casa, se ponga una mascarilla o se eche gel, incluso en los niños pequeñitos se ha interiorizado.

—¿Estamos deseando quitarnos la mascarilla o nos va a costar desprendernos de ella?

—Ahora nos va a costar. No se si tanto quitarnos la mascarilla, pero abrazar como hacíamos antes nos va a costar, nos aguantaremos un poco al hacer ese gesto.

