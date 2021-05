La llegada del buen tiempo, y el hecho de que la crisis sanitaria lo imponga, invitan a practicar deportes de exterior y a pasar el tiempo al aire libre. En este contexto, la escalada se ha convertido en un deporte de moda en la provincia de Zamora en los últimos años. “Cuenta con beneficios a nivel físico y también ayuda en lo psicológico y en lo social”. Así lo estiman en “El Santo de la Vieja”, una de las primeras escuelas de escalada deportiva de Zamora, ubicada en el pueblo de Enillas.

El nombre de la escuela es ya una leyenda. Se remonta a una historia popular. El diablo quiso robarle el alma a una mujer del pueblo y esta, negándose, salió corriendo y saltó por encima del arroyo. Al hacer lo mismo el diablo el suelo se abrió y cayó por el precipicio.

Jesús Barba y José Granados son dos de los veteranos que se encargan de la escuela de escalada de Enillas. Con veinte años entran a formar parte de la Asociación Montañera, el primer club de montañismo de Zamora, y ahí se encuentran con unos croquis antiguos, “muy malos”, prestados por “Tete” y “Ringo”, dos veteranos aún más veteranos. Barba y Granados son los que reconocen el Salto de la Vieja y comienzan a “equipar vías”, nombre técnico con el que se conoce la acción de fijar a la montaña los soportes que guían las cuerdas hasta la cima. A día de hoy Santi, otro de los impulsores de la escuela, sigue equipando vías en la montaña. No ya con martillo, como antaño, si no a máquina. “Cuando equipas una vía eres el dueño de ella, es algo importante. Si alguien la quiere tocar, primero te tiene que consultar”. Vías, agarres que suben a la cima de la “Torre Eiffel” de Enillas. La diferencia es que aquí no se sube en ascensor.