“Trazos” es el título del último disco de Shuarma —el cuarto en solitario—, que presentará mañana domingo (12.30 horas) en el Teatro Ramos Carrión.

–¿Qué ofrecerá en este concierto de tintes íntimos?

–Aunque incorpore algún tema antiguo, me centraré en este último disco, que es especial porque no busca un resultado final, sino el hablar del mismo proceso de creación. En un disco que tiene mucha libertad y llevar esto al directo es muy interesante para mí, las canciones son muy abiertas y las puedo interpretar de una forma diferente cada vez. Me apetece esa improvisación y los directos en sí mismos ya tienen una espontaneidad importante.

–Explica que uno de los objetivos de este nuevo trabajo es que el proceso creativo lo termine el espectador, ¿en qué sentido?

–En el mismo disco hay canciones con una primera grabación o captadas con el móvil. No he sumado instrumentación porque creo que también es interesante que la gente vea en qué momento está un músico cuando escribe una canción. Cuando les permites escuchar algo así, también permites que imaginen dónde puede ir esa canción. Ahí es donde hablo de que el oyente es el que termina la canción, porque su imaginación juega un papel muy importante en ese momento. Este directo juega a crear unos espacios para que sea el oyente quien imagine.

–¿Este disco es fruto de la pandemia?

–Lo tenía desde hacía tiempo en la cabeza, pero no había hueco en mi agenda. Cuando el coronavirus lo frenó todo, me dio la oportunidad fantástica y maravillosa de hacer algo así, que requiere mucho trabajo. Pude ordenar todas las ideas, colocarlas bien con mimo y cariño y poder sacar este disco que para mí es muy especial y que no tengo ninguna duda de que va a marcar el resto de mi carrera.

–Es su cuarto disco en solitario, ¿qué le aporta seguir su propio camino como músico?

–Elefantes es mi casa y yo me permito de vez en cuando irme de viaje para volver donde está mi familia y mi gente. Pero a veces estar solo y enfrentarte tú desde otro punto de vista enriquece incluso a tu familia. Pero mi casa, musicalmente, está al lado de mis elefantes.

–Una casa que siempre tiene la puerta abierta.

–Y yo seguiré haciendo estas escapadas, porque soy un caradura que tiene la suerte de tener una banda y una carrera en solitario. Me siento muy afortunado y quiero aprovecharlo y dar lo mejor de mí.

–En esta ocasión ha tenido de compañero de viaje a Iván Ferreiro, ¿cómo fue esa colaboración?

–Es un gran amigo. Habíamos hecho varias cosas en directo, pero nunca en estudio. Cuando escribí “Quiero y quiero” le llamé para decirle que me gustaría que estuviera, le encantó la idea y la disfrutamos un montón, como se comprueba en el resultado final. La canción funciona muy bien con él y su energía.

–A pesar de su apretada agenda, ha tenido ocasión de estrenarse como actor en el musical “Antoine”, donde interpreta al Principito de Saint-Exupéry. ¿Qué tal esta nueva experiencia?

–Ha sido otro regalo de la vida, tras 25 años de carrera como músico. De repente te aparece un director de teatro que te propone escribir la música para “Antoine”, sobre la vida del autor de “El Principito” y mientras estaba en el estudio me sugirió que hiciera ese papel, así que me lancé al ruedo y parece que ha funcionado, porque estoy recibiendo unas críticas que nunca me hubiera pensado de compañeros del teatro. Yo lo estoy disfrutando mucho, porque a mí el teatro me gusta y le tengo mucho respeto. Ahora me encuentro sobre las tablas y es muy distinto a la música, pero a la vez estoy aprendiendo mucha música haciendo de actor.

–¿Y qué ha supuesto hacer la banda sonora de la obra?

–También lo he disfrutado mucho, porque me permite entrar en otras perspectivas y otros ángulos. A veces en el pop y el rock tenemos las ataduras del tres minutos y de los estribillos, así que esto te permite romper esas reglas y considero que te enriquece mucho como músico el poder cambiar el ángulo desde el que enfocas.

–¿Qué tienen preparado para celebrar los 25 años de Elefantes en la música?

–En octubre saldrá un proyecto muy bonito, un libro disco sobre nuestra historia con fotos y 25 canciones, que incluirá desde nuestra primera demo hasta una canción nueva. Es increíble mirar atrás y ver todo lo que hemos hecho. También haremos una gira de conciertos en teatros y en marzo, si todo va bien, sacaremos un nuevo disco de estudio.