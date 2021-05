El Ayuntamiento de Zamora quiere ejecutar un viraje en sus políticas turísticas orientado hacia el respeto a la naturaleza y los entornos biodiversos. Así lo ha defendido Christoph Strieder en Madrid, durante su participación en Fitur. Una ocasión que el concejal de la capital ha aprovechado para lanzar un alegato contra los nuevos modelos de desarrollo industrial que planean sobre la provincia. A juicio del edil de Izquierda Unida, proyectos como las macrogranjas o los grandes parques eólicos no hacen sino perjudicar a los lugares donde se instalen, afectando así de manera directa al turismo. Por eso, el objetivo de su área de cara al futuro es la protección de los paisajes y su explotación tan solo como recurso natural.

Strieder, que ha presentado en Fitur una serie de propuestas sobre observación de fauna y flora, se ha mostrado firme sobre el cambio de paradigma en la política turística. “Estamos en un momento de transición entre el modelo de turismo pasado y uno futuro que todavía no está bien definido en un sector que necesita fuertes cambios para poder sobrevivir en las condiciones que nos está poniendo la realidad de nuestro planeta”, ha explicado. “Y para ello es fundamental tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, tales como tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático, promover la utilización sostenible de los ecosistemas o frenar la pérdida de diversidad biológica”, ha apuntado.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora ha señalado que si capital y provincia deciden apostar por el turismo como modelo de desarrollo, entonces será necesario defender los principales recursos con los que cuenta el territorio, que son el paisaje, el patrimonio y los productos de la tierra. “Sin embargo, últimamente se han visto amenazas muy serias para el paisaje y también para la economía de la provincia, como el asentamiento de granjas industriales de porcino, la explotación de minas o instalaciones totalmente exageradas de renovables”, ha enumerado. “Y lo escalofriante de estas propuestas es que, en realidad, no efectúan ningún desarrollo del territorio, sino todo lo contrario: las ganancias de estos recursos no llegan a la gente de aquí; eso no es un modelo válido, es convertir a la provincia en un cementerio de basuras industriales”, ha manifestado el edil de Izquierda Unida.

Al margen de este discurso, Strieder ha presentado en Fitur parte de la oferta de la ciudad de Zamora enfocada a la reactivación del sector. Por ejemplo, se vuelve a apostar por las rutas de observación de fauna y flora en la capital. “La privilegiada ubicación geográfica del municipio y la buena conservación de su medio natural lo convierten en un punto muy atractivo para los amantes de la observación, el estudio y la fotografía de la fauna y flora”, ha expresado. Para facilitar la llegada de este tipo de turistas, el Ayuntamiento de Zamora ha creado la Ruta Ornitológica y la Ruta de los Insectos, que se distribuyen a lo largo de los principales espacios naturales de la capital, como son las riberas del Duero y el bosque de Valorio.

Además, la capital ha presentado en Fitur la VI edición del Festival Little Opera, que se celebrará en el mes de julio. Este año, el evento trae a la capital dos importantes coproducciones con festivales europeos como son el Festival Della Valle d’Itria de Italia y la Temporada Darcos de Portugal. Como en anteriores ediciones, la propuesta contará con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para su gala inaugural, habrá también una gala infantil y talleres divulgativos gratuitos, así como degustación de productos zamoranos, visitas guiadas por la ciudad y dos funciones en localidades de la provincia de Zamora.