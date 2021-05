Zamora podrá abrir desde este fin de semana las terrazas hasta la 1 de la madrugada y disfrutará de una suavización de las restricciones, en forma sobre todo del aumento de los aforos en distintas actividades al bajar del nivel 4 de riesgo a nivel 3. Fue la decisión tomada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León que decidió pasar al nivel 3 a toda la comunidad lo que conllevó de forma automática la reapertura del interior de los bares en Benavente y desde este fin de semana el resto de las medidas de “relajación” de las restricciones.

El nivel de alerta 3 es básicamente como el actual, aunque con aforos más amplios en determinados sectores.

Por ejemplo los velatorios siguen igual, a un tercio del aforo, diez personas en la comitiva o 20 al aire libre y con distancia de seguridad. Lo mismo ocurre con las ceremonias nupciales religiosas y civiles o similares, con aforos de un tercio o en el caso de las iglesias, los condicionados por la distancia social.

Sin embargo, el nivel 3 sí amplía, hasta el 50%, el aforo de los comercios y establecimientos minoristas, incluidos los que se encuentren en el interior de centros o parques comerciales. Estos, sin embargo, están con el mismo aforo que en el nivel 4. Si una tienda es muy pequeña seguirá sin poder admitir más de un cliente en el interior.

Las actividades en academias, autoescuelas y similares pueden abrir con aforo de un tercio.

Con respecto a los establecimientos de hostelería y restauración sigue prohibido el consumo de pie o en barra aunque el aforo del local pasa de un tercio al 75% en salas de hasta 40 comensales. En las salas de 41 a 60 comensales el aforo será de 30 personas y en las salas de más de 60 comensales el aforo será del 50%, con una limitación máxima de ocupación por mesa o agrupación de mesas de seis personas. El consumo en terrazas permanece igual, con el 75% del aforo y seis personas por mesa, con la única novedad de la ampliación de horarios hasta la una de la madrugada.

Discotecas y salas de fiesta seguirán cerradas, salvo que tengan terraza, mientras pubs, karaokes o bares especiales sí podrán abrir, sin consumo en barra o de pie y límite del 75% en locales de menos de 40 clientes o del 50% en los mayores. Eso sí, seis clientes por mesa.

Están permitidas las actividades de animación y clases grupales, hasta ahora prohibidas, con un máximo de seis participantes. En los alojamientos turísticos se permiten ocho personas de dos grupos de convivencia diferentes. Los albergues turísticos mantienen un tercio del aforo, aunque pueden abrir las zonas comunes.

Las bibliotecas aumentan su aforo de un tercio al 50%, con diez personas, en lugar de seis, en las actividades grupales. Los archivos aumentan el aforo de un tercio al 50%, lo mismo que los museos y monumentos y se permiten grupos para actividades de diez personas, en lugar de las seis actuales.

Los cines aumentan el aforo de un tercio al 50% y en otros espectáculos se permite un tercio de aforo con máximo de cien personas en espacios cerrados y 200 al aire libre (estaban ahora en 25 y 50 respectivamente).

En las instalaciones y centros deportivos el aforo es del 50% al aire libre y un tercio en lugares cerrados. Las piscinas aumentan su aforo de un tercio al 50% al aire libre y de un tercio en las cubiertas. Se aumenta también al 50% el aforo en centros de interpretación y similares, lo mismo que las actividades juveniles, estas con un máximo de 75 participantes al aire libre y 50 en espacios cerrados.

Y ya se pueden celebrar congresos, conferencias o reuniones de negocios, hasta ahora prohibidos, con aforo de un tercio y un máximo de 30 asistentes.

El TSJ dirá si se pueden prohibir las reuniones nocturnas

La Junta de Castilla y León quiere aplicar una norma según la cual las reuniones de más de seis personas queden prohibidas entre la 1 y las 6 de la madrugada, tanto en la calle como en el interior de locales o viviendas. El fin de esta restricción es que las fiestas y reuniones incontroladas no se puedan prolongar más allá del cierre de los establecimientos de hostelería, a partir de las 24.00 horas en locales cerrados o de la una de la madrugada en las terrazas.

No es una suspensión del derecho de reunión (que es un derecho fundamental recogido en la Constitución), pero sí limitación, reconoció el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, al dar cuenta del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y por tanto deberá someterse al visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Será cuando este órgano se pronuncie cuando la medida pueda entrar en vigor. La Junta se ha atrevido a plantear la medida porque en otros Tribunales Superiores de Justicia se ha dado el visto bueno a normas similares.

No se trata, en todo caso, explicó el vicepresidente, de reinstaurar el toque de queda, ya que no está prohibido salir a la calle a cualquier hora, sino de evitar conductas de riesgo en una situación de pandemia. En todo caso Igea recordó que los botellones están prohibidos, así como cualquier tipo de concentraciones que puedan suponer aglomeraciones importantes de personas. Las reuniones por si mismas no están prohibidas al decaer el estado de alarma.

CORONAVIRUS EN ZAMORA

RESTRICCIONES EN ZAMORA