Zamora recibe mil vacunas menos a la semana al variar el criterio de reparto

Zamora recibirá menos vacunas durante las próximas semanas como consecuencias del cambio de criterios de reparto establecidos por el Gobierno, señaló la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Y es que inicialmente se distribuyeron las dosis de vacunas de acuerdo a la población mayor de 60 años de las distintas comunidades autónomas, lo que benefició a las más envejecidas, caso de Castilla y León, Asturias o Castilla-La Mancha, entre otras.

Pero este criterio, como estaba previsto, ha cambiado a un reparto proporcional puro en función de la población, lo que supone un descenso de dosis para Castilla y León, a la espera de que se cumplan los augurios gubernamentales de que lleguen a España más vacunas para repartir.

De momento la remesa prevista para esta semana en Zamora ya refleja este cambio. Se esperan 8.890 vacunas sin contar aún las de AstraZeneca, que no se sabe cuántas serán (el envío anterior sumaron 1.200, en otras ocasiones sobre 500). La semana anterior, sin embargo, fueron 11.190 las vacunas que llegaron a Zamora. La diferencia fundamental, que de Pfizer llegaron 8.190 mientras esta semana se han quedado en 7.020. Más de mil dosis de diferencia.

En el resto de marcas también suele haber variaciones semanales, pero no suelen ser de tanto calado. Así, de Moderna están llegando sobre 1.300 en los últimos envíos y de Janssen unas 500. Astra Zeneca es la marca más errática, ya que hay semanas que no ha llegado ni una sola dosis, otras se llegó a 4.500, otras 400 y otras 500. Todo parece indicar, pues, que de momento el ritmo de llegada de las vacunas no va a ser tan intenso como en abril, cuando la provincia recibió envíos semanales de 12.300 o de 12.980 .

Habrá que esperar a que se cumplan las previsiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las autoridades sanitarias estatales que prevén un incremento en el ritmo de llegada de vacunas de Pfizer.

De hecho, las expectativas que levantó la nueva vacuna de una sola dosis, Janssen, se han visto en cierta forma defraudadas por el escaso número de dosis que llegan a la provincia, en torno al medio millar semanal. La llegada de vacunas es fundamental para mantener el ritmo de vacunación.

