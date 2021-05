“Mis amigos que residen allí en Palestina están siempre huyendo y no duermen porque sienten temor de que en cualquier momento les pueda caer una bomba”. Este es el testimonio de Magd Hamdan, nacido en Siria, país ubicado muy próximo a Israel y Palestina, pero que llegó a España hace cinco años procedente de Líbano gracias a una plataforma española destinada a la ayuda a refugiados.

Hamdan lleva los cinco años viviendo en Zamora y ha decidido poner en marcha una concentración en la ciudad por el cese de la violencia israelí en Palestina, que tendrá lugar hoy, jueves 20 de mayo, a las ocho de la tarde en la Plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno.

El Ejército de Israel y las milicias palestinas Hamás y Yihad Islámica se enfrentan desde el pasado lunes, 10 de mayo, en un conflicto que ha dejado más de 200 víctimas mortales, la gran mayoría fruto de los bombardeos de la aviación y la artillería israelí sobre la franja de Gaza. Se trata de hostilidades que han alcanzado un nivel de violencia no visto desde el conflicto de 2014, según fuentes.

Todo ello, debido a manifestaciones que tuvieron lugar a finales de abril por parte de palestinos contra ultraderechistas israelís, los cuales, según informaciones de agencias, se dirigieron hacia la Ciudad Vieja de Jerusalén en plena festividad sagrada de los musulmanes al grito de “¡muerte a los árabes!”.

El conflicto alcanzó su máximo apogeo el lunes cuando cerca de 300 palestinos resultaron heridos por enfrentarse a la policía. A raíz de esto, comenzaron los lanzamientos de cohetes hacia Jerusalén y el centro de Israel.

Hamdan es el presidente de la Asociación Siria en España y es miembro de la Plataforma por los Derechos de los Refugiados en Zamora. El joven ha decidido organizar una concentración porque, como ha explicado a este medio, sabe perfectamente lo que están viviendo los palestinos. “La justicia tiene que ser con Palestina y condenar a Israel porque la situación es muy triste. Yo también he vivido lo mismo y sé muy bien lo que es todo eso. Es terrible”, manifiesta.

El presidente de la Asociación Siria en España invita a participar en la concentración a todas las personas y asociaciones sensibles con el drama palestino. “Todo viene del conflicto que hubo en 1948 y ahora está pasando lo mismo. Es una vergüenza que no se pare todo. Los israelís están matando a los palestinos y parece que no pasa nada. No es justo”, condena Hamdan.

El 14 de mayo de 1948, Israel logró constituirse como un Estado legítimo en el territorio que antes era del Mandato Británico de Palestina. Un día después, comenzó la “Nakba” o catástrofe, el destierro de más de 700 mil palestinos de sus tierras.

“Están destruyendo todo de Palestina. Mis amigos lo están pasando muy mal y yo la verdad que también por todos ellos”, declara Hamdan que considera que el conflicto no se para porque hay una serie de “intereses políticos”.

Por otro lado, desde la Plataforma por los Derechos de los Refugiados en Zamora han querido mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y ha animado a la población zamorana a que acuda a la concentración. “La situación es muy injusta y necesitan apoyo total”, explican.