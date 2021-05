El colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora ha sido el ganador de Castilla y León en la categoría C, de tercer curso de ESO, del XXXVII Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, celebrado bajo el lema lema ‘ConexiÓN, AdicciOFF. Esto no es un juego’.

El concurso invitó este año a docentes y estudiantes a hacer carteles, cuñas de radio o anuncios para “fomentar un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que pueda conllevar riesgos y consecuencias no deseadas”, según indicaron fuentes de la Delegación de la ONCE en Zamora, cuya directora acudió al centro educativo para entregar el premio al alumnado de tercer curso de ESO, dirigido por el profesor Alejandro Encinas.

Orgullosos de poder recibir el premio del @ConcursoONCE de manos de @DalmedaPerez directora de la @ONCE_oficial Zamora y Don Javier González Jara, secretario del Consejo Territorial .

Desde @corazonadasNSR muchísimas gracias por facilitarnos otra forma de aprender.#AmorDeDios pic.twitter.com/InUPCnB0Qb — Amor de Dios nsrociozamora (@corazonadasNSR) 17 de mayo de 2021

El premio consistió en financiar una actividad para toda la clase, elegida por el propio centro escolar, por un importe de 350 euros.

El jurado de Castilla y León estuvo formado por el delegado territorial de la ONCE en la Comunidad autónoma, Ismael Pérez; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Rosa María Rubio; la consejera de Educación, María Rocío Lucas; el director general de Personas Mayores, con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Pablo Rodríguez; el decano del Colegio de Psicología de Castilla y León, Jaime Gutiérrez; el director regional de la Cadena SER, Jesús Jaime Mateos, y la maestra de la ONCE María Jesús Palomero.

En Castilla y León participaron cerca de 14.000 escolares de 185 centros educativos, coordinados por 255 profesores, y en el ámbito nacional, más de 150.000 alumnos, de 1.684 centros, y más de 2.200 profesores.