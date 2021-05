No por menos multitudinaria dejará de ser importante. Y por eso, Zamora se presentará en Fitur con una propuesta firme para posicionarse en el mercado turístico de cara a la campaña estival. Probablemente, la más importante de los últimos años. El Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial acudirán de la mano, fruto del estrechamiento de las relaciones de un tiempo a esta parte. No obstante, la capital tiene dos cuestiones clave que quiere explotar. La primera es el turismo de congresos. Y la segunda, su apuesta por el aprovechamiento del río Duero relacionado con el avistamiento ornitológico. Dianas concretas con las que comenzar a recuperar la normalidad en esta ciudad tras más de un año en el dique seco.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, ha avanzado a este diario que el turismo de congresos será la pieza angular sobre la que girará la promoción municipal en esta feria, una de las más importantes del sector, que se celebrará en Ifema entre el 19 y el 23 de mayo. “Queremos apostar fuerte por este tipo de turismo, dado que tenemos todas las cualidades que se requiere para estos eventos en la era post pandemia”, ha señalado el edil de Izquierda Unida. Y es que el COVID ha borrado del mapa los eventos multitudinarios y por eso la capital se postula como un lugar seguro para poder realizar reuniones sectoriales sin los riesgos que implicaría llevarlos a cabo en las grandes ciudades.

En contraposición a esta postura, lo que ofrece Zamora es “espacio y traslados a pie entre el hotel y el lugar donde se celebre el propio evento”, como así ha apuntado Christoph Strieder. “Tenemos una ciudad tranquila y en la que no hay que usar medios de transporte, que es algo que los organizadores están buscando para los congresos que se organizan”, ha añadido el edil. Además, la capital quiere involucrar también a la provincia en esta promoción y no solo para excursiones. “Muchas provincias utilizan otras localidades más pequeñas del entorno para realizar sus excursiones; creo que en Zamora podemos aportar un poco más y ofrecer no solo la ciudad para celebrar los congresos, sino también otros pueblos donde hay instalaciones perfectamente compatibles con lo que ahora se busca”, ha expresado el concejal.

Tal y como defiende Strieder, tanto la capital como otras localidades de la provincia están perfectamente preparadas y equipadas para organizar congresos de un máximo de 300 personas, que es “lo que ahora mismo se está barajando dentro de este tipo de encuentros”. La gente, afirma el concejal de Izquierda Unida, lo que busca en la actualidad son “lugares menos conocidos, donde todo se pueda hacer caminando y no existan aglomeraciones, pero que cuenten con una buena comunicación”. Algo que en Zamora se cumple a la perfección.

Para conseguir este objetivo, sin embargo, es necesario posicionarse dentro del mercado. Por lo que Fitur es el marco perfecto para ahondar. “Para nosotros son muy importantes las reuniones que mantenemos en la feria, más allá de la propia presencialidad y las presentaciones”, ha comentado Christoph Strieder. “Lo que buscamos es establecer contactos para que empiecen a contar con Zamora como una de las principales opciones para el turismo de congresos, máxime teniendo en cuenta que los touroperadores buscan alternativas a los destinos de siempre, como pueden ser Toledo o San Sebastián”, ha añadido. De esta manera, buena parte de la actividad en el encuentro madrileño será para cazar a esos organizadores y proponerles que la provincia de Zamora es el destino ideal para los congresos post pandemia.