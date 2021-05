La suspensión del estado de alarma en Zamora deja atrás algunas restricciones básicas hasta el momento como el toque de queda y las limitaciones de movilidad con otras comunidades autónomas. Sin embargo, otras medidas entran en escena para intentar controlar el coronavirus, aún por erradicar. La Junta de Castilla y León ofrece una radiografía por sectores y ámbitos que aclara muchas dudas.

Disipamos algunas de las dudas más frecuentes en LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE ZAMORA.

-¿Están permitidas las salidas de residentes del centro residencial y las visitas a estos por externos a dicho centro?

-Sí, están permitidas. Los titulares de los centros residenciales de personas mayores aplicarán el régimen de visitas y salidas de las personas mayores en estos centros, con las limitaciones y requisitos previstos en la Guía de actuaciones en las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad de Cas-tilla y León.

-En residencias de la tercera edad, ¿es obligatorio el uso de mascarillas tanto por residentes como por personal de la residencia o visitantes?

-De conformidad con la guía de actuaciones en residencias, todo residente debe portar mascarilla quirúrgica siempre que no pueda mantener la distancia de seguridad, ten-ga o no sintomatología, además de cumplir las medidas de aislamiento en caso de tener síntomas. La obli-gación del uso de la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de disca-pacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteracio-nes de conducta que hagan inviable su utilización. Asimismo, salvo que se hayan desarrollado e implantado grupos que puedan ser considerados como convivientes, el uso de la mascarilla en centros residenciales de personas mayores es obligatorio en todo momento y para cualquier persona.

-En residencias de ancianos ¿cómo debe utilizarse el ascensor?

-De conformidad con la guía de actuacio-nes en residencias, y el Acuerdo 46/2021, se utilizará un solo ascensor para el desplazamiento de residen-tes. Su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. Se realizará limpieza de pies, de sillas de ruedas y andadores a la entrada y salida de las plantas a las zonas comunes y viceversa.