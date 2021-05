"Andaros con cuidado. Esta mañana en el Tifer le han robado la compra a mis padres del maletero del coche. Creemos que ha sido en el momento que dejaron el carro y al llegar a casa no tenían la compra. Los hechos ya están denunciados. No puedo dar pistas de quién es porque no han visto nada. Si alguien ha visto algo os agradecería colaboración. El coche del que robaron es un Renault Clio de color gris. Sobre las 12.15 de esta mañana. Sólo espero que por lo menos si les hace falta para comer, que lo aprovechen y no lo tiren, porque el disgusto a mis padres, pensionistas honrados, no se lo quita nadie".

Es el mensaje publicado en redes sociales por el hijo del matrimonio, residente en Morales del Vino, que tiene un disgusto de aúpa no sólo por el valor económico de la compra, unos 150 euros, sino por la rabia e impotencia que sienten al verse víctimas de los cacos.

Al parecer este nuevo método de hurto se está produciendo también en otros supermercados de la capital, donde se habrían dado casos con el mismo "modus operandi": los amigos de lo ajeno vigilan a los clientes que piensan les pueden servir de víctimas y una vez dejan la compra en el maletero, aprovechan los segundos de distracción mientras van a devolver el carro para llevarse las viandas.

La pareja ha denunciado los hechos a la Policía Nacional, quien anda ya tras la pista de los ladrones. Por si acaso, habrá que andarse con cien ojos al ir a la compra.