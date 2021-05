Cerca de una treintena de cuadros componen la nueva exposición de la galería de arte Espacio 36, que por primera vez presenta en Zamora el artista manchego Fermín García Sevilla. Su título es más que evocador, “Entre páramos y montes”, pues refleja a la perfección lo que representa en sus pinturas, que recoge la obra de sus últimos años.

Su principal inspiración le viene de los paisajes de su tierra. “Son terrenos áridos y con mucho monte, pero al mismo tiempo con gran personalidad y de ahí viene el título”, explica el propio autor pocas horas antes de la inauguración de la muestra en Zamora.

Es cierto que es la primera vez que expone en la capital, pero la provincia no le es del todo ajena. “He estado trabajando durante tres años en cursos de verano de pintura al aire libre en Sanabria y he llegado a tener una especie de familia pictórica, por lo que ahora me siguen una veintena de amigos zamoranos”, agradece sobre su experiencia en esta zona, por la que se siente especialmente atraído, aunque confiesa que el verano no es precisamente su época del año favorita para reflejar en sus cuadros, prefiriendo para eso la primavera por su luz.

Un pequeño guiño de estas largas estancias en verano para seguir aprendiendo se muestra en uno de los cuadros de la exposición, que recrea un rincón de Ribadelago. Junto a esa imagen hay paisajes de las lagunas de Ruidera, Málaga, Ibiza o Formentera. “Se trata de una selección muy cuidada de mis viajes, ya que suelo moverme por toda España, e incluso por el extranjero”, apunta el artista.

Estos viajes han sido menos durante la época de pandemia, aunque el autor reconoce que durante la etapa más dura del confinamiento pasó gran parte del tiempo en su estudio con pequeños trabajos. “Después tenía más sencillo salir al campo para seguir pintando, porque vivo en un lugar donde no te sueles cruzar con mucha gente”, explica

Natural de Tomelloso, García Sevilla es un artista autodidacta que lleva dedicándose a la pintura de manera profesional desde que apenas tenía 18 años. Desde entonces su debilidad ante el lienzo han sido los paisajes del natural. Confiesa que la luz es su “gran obsesión”, aunque sin dejar a un lado la composición y el color.

De su pintura señalan que “contiene una visión unificadora y anacarada de la escena paisajística, dentro de unas visiones que rompen las tres franjas tradicionales de tierra, motivo y celaje, para ofrecernos composiciones muy variadas en una quebrada de líneas, que van configurando la morfología del paisaje representado”. Por último, este artista es conocido por darle a su trabajo un proceso evolutivo “que otorga al paisaje una nueva visión muy personal”.

Hasta el próximo 26 de mayo se puede disfrutar de la obra seleccionada de García Sevilla en “Entre páramos y montes”, de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 horas por la mañana y de 18.00 a 21.30 horas por la tarde .