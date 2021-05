La eliminación del estado de alarma a partir de las doce de la noche del próximo domingo (es decir, la noche del sábado al domingo) va a ser el principio del paso a la nueva normalidad. Se van a suprimir el toque de queda de las diez de la noche, lo que significa que se podrá salir a la calle libremente a partir de esa hora, se levanta el cierre perimetral, con lo que podremos viajar a otras comunidades autónomas y nadie podrá evitar las reuniones o poner aforos en espacios privados.

Pero esto no significa que el virus no siga ente nosotros y por tanto se mantienen ciertas restricciones vinculadas sobre todo a cómo evolucione la pandemia, en este momento en nivel 4 de máximo riesgo aún en provincias como Zamora que podría estar ya en un nivel inferior por sus buenos datos epidemiológicos. Es decir, se mantienen prácticamente las mismas restricciones que ahora excepto las de movilidad o que afecten a derechos fundamentales.

Hostelería. Los bares podrán abrir hasta las doce de la noche, aunque sólo podrán admitir clientes hasta has 23.00 horas, porque, como dijo el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, tras aprobar las medidas en consejo de Gobierno, no tendría mucho sentido cerrar los bares a las diez y trasladar la fiesta a locales o domicilios particulares. En los bares sigue prohibido consumir en barra o de pie, el aforo no puede superar un tercio y un máximo de seis personas por mesa. En terrazas el aforo sube al 75%, con mesas de seis personas máximo.

Medidas de seguridad. Hay que seguir llevando mascarilla, aunque se permite quitársela para hacer deporte o dar paseos por las afueras de los núcleos urbanos (no tenía mucho sentido llevarla por sitios donde no había nadie), hay que mantener la distancia de seguridad de metro y medio y no se puede fumar a menos de dos metros de otras personas o en las terrazas de bares.

Reuniones. No se pueden limitar derechos fundamentales, por lo cual se pueden hacer concentraciones y reuniones, aunque si se establece que en convocatorias que se prevean multitudinarias, caso de las fiestas patronales, habrá que pedir permiso a la Delegación de la Junta que deberá asegurarse de que pueden cumplirse las medidas de seguridad tras un estudio de riesgos.

Aforos. En prácticamente todos los sitios el aforo está limitado a un tercio (comercios y espacios cerrados en general)

Velatorios y bodas. Los velatorios se limitan a diez personas la comitiva o 20 en espacios abiertos. En las bodas no se limitan aforos en lugares de culto, aunque se tiene que mantener la normativa sanitaria y fuera de ellos el aforo máximo es un tercio y un máximo de 50 personas en sitio cerrado o 75 al aire libre.

Mercadillos. Los mercadillos admitirán a una persona por cuatro metros cuadrados, los mercados de ganado el 50% del aforo.

Academias. Las academias harán enseñanza telemática o presencial con un con un tercio del aforo. A las autoescuelas sí se les permite, lógicamente, la enseñanza presencial.

Alojamientos. En alojamientos turísticos se suspenden las actividades de animación. En las casas rurales se podrán albergar ocho personas máximo de dos grupos de convivencia. Los albergues funcionan a un tercio del aforo con cierre de zonas comunes.

Cultura. Las bibliotecas pueden prestar libros y documentos, con la sala a un tercio del aforo, lo mismo que archivos, museos y exposiciones, con visitas guiadas de seis personas como máximo. En cines, teatros y auditorios rige un tercio del aforo, con un asiento de distancia y 1,5 metros de separación entre grupos de convivencia. Otros espectáculos y deportes pueden funcionar con un aforo máximo de 25 personas en espacios cerrados y 50 al aire libre.

Actividades grupales. Las actividades colectivas o grupales tendrán un máximo de seis personas, o diez al aire libre.

Caza y pesca. La caza y pesca están permitidas.

Naturaleza. Están permitidas las actividades de naturaleza, con grupos de diez personas incluido en monitor. Las actividades juveniles en naturaleza se podrán desarrollar con un máximo de 25 participantes.

Piscinas. Las piscinas pueden funcionar a un tercio del aforo, excepto las privadas de una familia, que no se sujetan a esa norma.

Playas. Las playas pueden abrir a razón de cuatro metros cuadrados por usuario y la norma autonómica posibilita que los ayuntamientos podrán limitar no solo el aforo de ocupación de la playa, sino otros aspectos, como el tiempo de estancia y aparcamientos. Durante el baño en ríos y lagos no es obligatorio llevar mascarilla, aunque sí para estar en la playa o pasear por los accesos.

Congresos. Los congresos, reuniones y conferencias se permiten solo de forma telemática, no presenciales.

Comunidades de vecinos. Las reuniones de las comunidades de propietarios están suspendidas hasta fin de año.

Ocio nocturno. Las discotecas y establecimientos de ocio nocturno seguirán cerrados, aunque pueden abrir terrazas al aire libre que seguirán la misma normativa impuesta a los bares. Tampoco se permiten las peñas.

Toros. Las plazas de toros pueden abrir con un tercio del aforo.

Juegos y apuestas. Los locales de juegos y apuestas tienen que cerrar a las 24.00 horas y no podrán admitir clientes a partir de las 23.00 horas.

Eventos multitudinarios. En cuanto a eventos multitudinarios se prohiben los que por la aglomeración de personas se comprometa cumplir con la distancia de seguridad y será necesario una evaluación de riesgo y autorización expresa.

Comida y bebida. La normativa autonómica pretende también abortar posibles reuniones informales en forma de botellones. En un de sus artículos dice que “se reforzarán los controles para impedir el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos”. Y en otro que “no se podrá comer y beber en espacios públicos cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal y fuera del grupo de convivencia estable”.

Parques. La Junta recomienda el cierre nocturno de parques y zonas deportivas de uso público al aire libre que lo permitan.

Transporte. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo tipo de transporte público o privado cuando los ocupantes no sean convivientes. Se mantiene la ocupación de dos personas por fila de asientos en vehículos de menos de nueve plazas, aunque en los autobuses se podrán ocupar todas.

Esfuerzo. Las actividades que impliquen esfuerzo físico de carácter no deportivo se equiparan al deporte individual en el sentido de liberar de la obligación del uso de mascarilla, aunque hay que mantener la distancia de seguridad.

Actividad social. En todo caso, mientras sigamos en nivel 4 se recomienda a los ciudadanos restringir al máximo la actividad social salir solo lo imprescindible.

