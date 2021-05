Izquierda Unida llevará la polémica del reparto de los fondos Interreg al Pleno de la Diputación de Zamora. Lo hará a través de una moción en la que demandará que este dinero, previsto por la Unión Europea para favorecer la cooperación transfronteriza en territorios desfavorecidos, llegue a las zonas que se encuentran en la Raya, y no a provincias como Valladolid, que obtuvo 3,8 millones en la última convocatoria por los 3,4 que llegaron a la provincia zamorana.

“Somos críticos con el reparto de los fondos del programa Interreg 2014- 2020 que ha gestionado la Junta de Castilla y León, porque el dinero ha ido a parar a proyectos de provincias que no tienen frontera con Portugal”, indicó Laura Rivera en una nota remitida a los medios. En concreto, de los 16,2 millones de euros, apenas la mitad ha ido a parar a zonas fronterizas.

De este modo, según constató Izquierda Unida, “el reparto no beneficia a los territorios que tienen los problemas transfronterizos, sino que buena parte del dinero se queda lejos de la Raya que divide a España y Portugal”. Una situación que “limita la capacidad de acción de los habitantes de estas zonas, que deberían ser los principales perceptores de los fondos Feder de la Unión Europea”.

En ese sentido, Rivera aclaró que, “si la situación de la provincia de Zamora en general o del oeste en particular fuera boyante”, su partido no dudaría en “apoyar que se compartiera con otras áreas de influencia, que es como se justifica que llegue por ejemplo más cantidad a Valladolid”. “Pero no es esa la situación, sino que la provincia zamorana es la que ha perdido más población en los últimos años, tiene un índice de envejecimiento superior a la media de la comunidad y es una de las más pobres de España”, recordó la portavoz de Izquierda Unida.

En esta situación, “la solidaridad tiene que ser con Zamora y no al contrario”, indicó Rivera, que propondrá un acuerdo al Pleno para instar a la Junta de Castilla y León a que, en el reparto de la próxima convocatoria de los fondos Interreg, se compense a las provincias transfronterizas dedicando la mayor parte de la financiación a estas mientras los datos socioeconómicos se mantengan por debajo de la media de la comunidad.

Izquierda Unida pretende que también la Diputación se comprometa a invertir preferentemente los fondos recibidos por este programa en las comarcas del oeste, en la zona fronteriza de la Raya, por ser “de las zonas rurales más deprimidas de la provincia”. “Esto no impide que sea compatible con actuar solidariamente con otras comarcas cuya situación socioeconómica sea similar o peor incluso”, zanjó Laura Rivera, que buscará hoy el respaldo del resto de los grupos durante el debate plenario.