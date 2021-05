Izquierda Unida presentará en el próximo Pleno de la Diputación de Zamora una moción de urgencia instando a la Junta a repartir los fondos europeos Interreg —cuyo fin es favorecer la cooperación transfronteriza en territorios desfavorecidos por su situación geográfica— a aquellos territorios que están en peor situación socioeconómica y, en concreto, a los pueblos que tienen frontera como los de La Raya entre Zamora y Portugal.

Una demanda que llega después de que las ayudas del programa Interreg 2014-2020 gestionado la Junta de Castilla y León hayan ido a parar a proyectos de provincias que no tienen frontera con Portugal. "De los 16,2 millones de euros que ha gestionado la Junta tan solo algo más de ocho han llegado a Salamanca y Zamora (5,1 millones y 3,4 millones respectivamente). Sin embargo, a Valladolid han llegado 3,8 millones, a León 2,3 millones, 1,3 millones a Ávila y 250.000 euros se han repartido entre el resto de las provincias", precisan.

"Buena parte del dinero se queda lejos de la Raya que divide a España y Portugal"

A su juicio, los datos de la Junta demuestran que el reparto no beneficia a los territorios que tienen los problemas transfronterizos, sino que "buena parte del dinero se queda lejos de la Raya que divide a España y Portugal". Una situación que, según sus palabras, limita la capacidad de acción de los habitantes de estas zonas, quienes deberían ser los principales perceptores de los fondos Feder de la Unión Europea.

"Si la situación de la provincia de Zamora en general o del oeste en particular fuera boyante, no dudaríamos en apoyar que se compartiera con otras “áreas de influencia”, que es como se justifica que llegue por ejemplo más cantidad a Valladolid. Pero no es esa la situación", concluyen.

Por ello, presentarán la siguiente moción de urgencia:

MOCIÓN DE URGENCIA

1. Instando a la Junta de Castilla y León a que en el reparto de la próxima convocatoria de los fondos Interreg se compense a las provincias transfronterizas dedicando la mayor parte de la financiación a éstas mientras los datos socioeconómicos se mantengan por debajo de la media de la Comunidad Autónoma. Y que se tenga en cuenta especialmente en el reparto la situación de pérdida de población y falta de desarrollo económico de Zamora.

2. La Diputación por su parte se compromete a invertir preferentemente los fondos recibidos por este programa en las comarcas del oeste, de la zona fronteriza de la Raya, por ser de las zonas rurales más deprimidas de la provincia. Sin impedir que sea compatible con actuar solidariamente con otras comarcas cuya situación socioeconómica sea similar o peor incluso.