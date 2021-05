La Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros (Azehos) criticó este martes “la incertidumbre” que están generando los dirigentes políticos entre los ciudadanos durante el proceso de salida del estado de alarma, que concluye el próximo 9 de mayo. El presidente de este colectivo, Óscar Somoza, lamentó que “está todo en el aire”, y remarcó las dudas que hay en torno a la continuidad del toque de queda, de los cierres perimetrales y las medidas para limitar los horarios de la hostelería.

Somoza reconoció que el sector todavía espera “restricciones importantes”, más allá de que se puedan eliminar cuestiones como el toque de queda para la ciudadanía: “La gente podrá reunirse en las casas, pero no queda claro si en los bares”, insistió el responsable de Azehos, que recriminó a los responsables de los diferentes gobiernos “estos bandazos”.

A juicio de Óscar Somoza, este escenario se está dejando notar en los bares y en los restaurantes, pero también en el sector hotelero, que no está recibiendo “la avalancha” de reservas prevista para los días posteriores al estado de alarma. “Eso es porque la gente tiene muchas dudas. Es verdad que la Junta y la Diputación están haciendo campañas para que se vean nuestras bondades, pero no estamos teniendo llamadas”, aseguró el representante de Azehos.

Somoza aclaró que esto está ocurriendo a pesar de que los responsables de los negocios están siendo “generosos”, con ausencia de prepagos y de cargos adicionales salvo que la cancelación sea casi inmediata: “Se ha creado un miedo razonable”, explicó el presidente de Azehos, que insistió en que los establecimientos hoteleros, los bares y los restaurantes “no son un foco” de contagio.

El sector hotelero protesta

El sector hotelero de Castilla y León también exigió este lunes el fin de los cierres territoriales y las restricciones en la restauración, y la eliminación del toque de queda en la comunidad, además de lamentar la “indiferencia”, “inacción” y “total abandono” de la Junta y, en concreto, de la Consejería de Cultura y Turismo. El colectivo lamentó que la respuesta sea “no a todo” porque “no se sabe, no se puede prever o no es posible porque no hay presupuesto”.

Estas críticas llegaron después de la reunión que mantuvo la Asociación de Hoteles de Castilla y León con el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, quien, según un comunicado de los empresarios, les informó que el Gobierno autonómico no va a dar ayudas directas al sector para paliar la situación de inactividad: “No entendemos que los responsables regionales a nivel económico y turístico se limiten a ser observadores de las políticas sanitarias”, zanjaron.