Más de 13.000 personas -a las 10.40 horas de este martes, 4 de mayo- se suman a la recogida de firmas virtual a través de la plataforma Change.org para mostrar su rotunda oposición a pago de peajes en las autovías de España. La medida, aún en fase de estudio, afecta de forma directa a la provincia de Zamora:

Zamora-Salamanca 6 euros

Zamora-Benavente 6,75 euros

Zamora-Valladolid 8,37 euros

Zamora-León 10,98 euros

La propuesta del Gobierno para introducir peajes en toda la red de autovías podría empujar a más de 34.000 zamoranos a circular por carreteras peligrosas, con el inconveniente que eso supondría para la seguridad vial. En el caso de Zamora, la provincia con más kilómetros de vías de alta capacidad de toda Castilla y León, las consecuencias podrían ser nefastas y supondría volver al punto de partida de hace décadas, cuando las vías convencionales eran la única opción.

La recogida de firmas virtuales "No al cobro de peajes en todas las autovías y autopistas de España" se justifica en que la medida "no solo supone un atentado contra la capacidad de movilidad de las personas, encareciendo los desplazamientos, sino que atenta gravemente contra la seguridad vial, ya que todos aquellos que no puedan abordar este desembolso recurrirán al uso de carreteras convencionales, mucho más peligrosas y en peor estado de conservación, tal y como han advertido los diferentes colectivos automovilistas de este país".