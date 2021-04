Un musical solo para valientes. Así se anuncia la obra que se podrá ver mañana en el Teatro Ramos Carrión, “Juan sin miedo”, una propuesta para toda la familia que trae a las 18.00 horas la compañía ShowPrime, que se ha encargado de ponerle música a este clásico de los hermanos Grimm para darle una vuelta de tuerca a la historia del aventurero Juan y su compañera de viaje G, a través de un argumento capaz de enganchar a los pequeños y a sus padres. “Se trata de un espectáculo pensado para toda la familia, con un humor que divierte a los pequeños y que también tiene algunos guiños para los mayores”, apuntan desde la compañía de teatro, que ha disfrutado del éxito de este musical en el teatro Maravillas de Madrid y ahora saltan desde la capital a varios puntos de la geografía española en una gira condicionada por la actual pandemia.

La historia de Juan sin miedo es más que conocida. El protagonista de la obra es un niño que no teme a nada ni a nadie, lo que le da algún que otro disgusto. Precisamente por esa falta de miedo es por lo que no entiende que su padre hiciera nada para enfrentarse al atracador que mató a su madre, pero inicia una búsqueda de ese miedo para comprender la actitud de su progenitor.

Por el camino se encuentra con otra niña, G, con la que entabla amistad y deciden unir sus caminos en busca de aventuras. G, al contrario que el protagonista del cuento, es bastante miedosa pero juntos superan varios obstáculos y conocer a personajes interesantes que harán las delicias del público, que, junto a ellos, se enfrentarán a brujas, fantasmas e incluso hombres lobo. No faltará un reino con su monarca y su hija, la princesa a la que tienen que rescatar.

Toda esta historia está aderezada con canciones originales que dan el ritmo adecuado a las aventuras de Juan y G y su encuentro con esos personajes fantásticos que animarán el relato sobre el escenario del Teatro Ramos Carrión.

“Este proyecto nace de la necesidad artística de crear algo completamente nuevo enfocado al público infantil, pero con la calidad de los espectáculos para adultos y con la misma necesidad de cubrir algunas carencias que creemos que existen en el teatro infantil”, explican desde la compañía, que subrayan que esta propuesta teatral tiene como pilares básicos “la calidad artística, la promoción del nuevo talento español y el acercamiento al teatro del público infantil”, enumeran.

La obra nace de la mente de José Masegosa, un amante confeso del teatro musical, que quiere proponer una nueva visión sobre los musicales para el público infantil. “El nuevo espectador, cada vez más, tiene una cultura muy avanzada sobre el teatro musical, pero, sin embargo, no se ve atraído por los musicales infantiles y la razón es porque no se piensa en el adulto que quiere ver una obra familiar”, argumenta. Y ese error no se comete con esta propuesta teatral. “No se un espectáculo creado exclusivamente para niños mientras que los padres están leyendo el whatsapp en el móvil, porque la otra también tiene atractivo para ellos”, asegura.

Daniel Rosado, Fran Moreno, Sara Navacerrada, Lucía Valencia, Daniel Garod, Fran Moreno, Mariola Peña, Natalia Pascual, José Linaje y Óscar Domínguez son el plantel de actores que ponen sobre el escenario a los personajes que componen esta obra clásica de los hermanos Grimm revisada y con esa nota de música que le da un toque de originalidad.

Las entradas para “Juan sin miedo” se pueden adquirir en la web www.teatroramoscarrion.com o en la taquilla del teatro, de martes a domingo, en horario de 11.00 a 13.00 horas por la mañana y de 17.30 a 20.00 horas por la tarde, además de dos horas antes del espectáculo.