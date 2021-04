La diseñadora autodidacta zamorana, Isabel de la Iglesia, ha ganado el concurso de carteles de las 14ª edición del Ecozine Film Festival de Zaragoza. En dicho cartel se muestra un rollo de película envuelto en flores e iluminado por un farol que anuncia un renacer. A la convocatoria del concurso, que fue para artistas residentes en España, se presentaron un total de 157 obras, siendo premiada la obra de Isabel, natural de Zamora, aunque afincada en la localidad vizcaína de Bermeo.

Isabel ha manifestado que le puso “Esperanza” de nombre porque “es lo único que no podemos perder”. “Cuando lo hice, esa oscuridad que se ve detrás, era como una ola que nos venía, no me quise creer que iba a ser para tanto, pero mira todo lo que ha pasado”, señalaba la zamorana en referencia a la pandemia global.

Autodidacta en su formación pero ganadora de distintos reconocimientos como el primer premio en el concurso de diseños conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental de Castilla y León 2014 y en el del concurso de carteles Facoelche 2019 con el lema “A futuro”. De la Iglesia explicó que aunque inicialmente había diseñado otro cartel para Ecozine, cuando empezó a surgir el tema de la pandemia por el coronavirus volvió a un lienzo en blanco y pensó en el color verde de la esperanza, pero también en la idea de que es el cine el que va a salvar a la humanidad.

“El cartel es como un resurgir de algo, como que el cine es el que nos va a salvar, normalmente el cine es el que nos salva de muchas cosas, es el que nos crea esperanza, es el que nos crea sueños, un cartel para Ecozine no podía ser de otra manera”, ha declarado. Además, la zamorana ha hecho hincapié en que “el cine nos cambia la concepción que tenemos de todo, el cine y la imaginación. Y es que el cine nos da las alas para volar, para que nuestra imaginación vuele, el cine cambia al mundo, la cultura cambia al mundo y es por eso que muchas veces los poderes nos cierran el acceso a ambas cosas, saben que una buena educación cambia al mundo”.

De la Iglesia ha asegurado que está muy feliz de que se celebre una nueva edición de Ecozine, de alguna manera un renacer, porque “festivales así son muy importantes para ayudar a evitar la destrucción del planeta, creando una nueva conciencia”. Así pues, la zamorana manifestó la importancia de la sección jóvenes del certamen. “Conocía el festival desde hace tiempo y el hecho de que tenga una sección dedicada a los estudiantes puede ayudar mucho, porque al final, todo es educación, no soy muy optimista, pero defiendo el nombre de mi cartel, “Esperanza”, porque esto es lo último que podemos perder”, sostuvo.

Mañana, 30 de abril, a partir de las 12.00 horas tendrá lugar la presentación de la 14ª edición de Ecozine Film Festival de la ciudad de Zaragoza que se celebrará, en un formato híbrido y siguiendo las recomendaciones sanitarias, del 19 de mayo al 5 de junio de 2021. En dicha presentación, se podrá contemplar el cartel realizado por la zamorana Isabel de la Iglesia.