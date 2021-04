El Teatro Ramos Carrión de Zamora presenta el próximo sábado 1 de mayo a las 18:00 horas el espectáculo "Juan Sin Miedo", un divertido musical para disfrutar en familia.

¿Qué cuenta esta historia? La historia de Juan sin miedo es por todos conocida: ese niño que no tenía miedo a nada y que por ello tenía algunos disgustos. En esta obra Juan pierde a su madre por el miedo de su padre a hacer frente a un atracador. Juan siempre se lo reprochará. En su búsqueda por saber qué su padre hizo eso, Juan decide ir a buscar el miedo y así poder entender por qué su padre no pudo ayudar a su madre. En el camino se encuentra con G. Enseguida se hacen amigos y deciden proseguir esta aventura juntos. Llegarán a una taberna y más tarde a un castillo donde tendrán que enfrentarse con brujas, fantasmas y hombres lobo para por fin juntos, salvar a la princesa. Pero no es hasta el final que nuestros protagonistas encuentra lo que estaban buscando.

Aventuras, emoción, canciones épicas y muchas, muchas risas os esperan en el bonito viaje de Juan en búsqueda de miedo.

¿Quieres ganar un pase doble para disfrutar de este espectáculo?

Sólo tienes que dejar un comentario en el post de nuestro Facebook (link directo abajo) mencionando una persona a la que crees que le gustaría este divertido musical. Puedes participar desde hoy martes hasta el viernes a las 12:00 del mediodía ¡Participa!