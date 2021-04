Las eléctricas han encontrado en Zamora el lugar idóneo donde desarrollar proyectos de energía limpia. A la fiebre de instalación de fotovoltaicas, se unen ahora ambiciosas iniciativas para la construcción de grandes parques eólicos que transformarán el territorio. Las comarcas elegidas para los siete centros de producción son Sayago y Sanabria, donde se espera alcanzar una potencia total de hasta 350 megavatios. Por el momento, se conoce que la iniciativa sayaguesa contempla una inversión superior a los trescientos millones de euros, aunque todavía falta por saber el impacto económico que revertirá en los territorios utilizados.

La holandesa Windvision es la multinacional encargada de poner en marcha hasta seis parques eólicos en la comarca de Sayago. Concretamente, entre las localidades de Bermillo, Muga y Almeida. Se trata de los centros “Monte de la Cueva”, “Cerro de la Cabeza”, “Piedra de las Cruces”, “Piedra Fincada”, “Valdebermillo” y “El Carbajal”, que sumarán 300 megavatios de potencia en su conjunto. A ellos se sumará un parque más en Sanabria, concretamente en la localidad de Requejo, que contará con 48 megavatios de potencia.

Este proceso de crecimiento de la energía eólica coincide con la expansión de este tipo de parques en el conjunto de Castilla y León, que duplicará su potencia instalada y llegará a alcanzar los 13 gigavatios una vez que se autoricen y construyan los más de cien nuevos grandes parques, con una potencia unitaria superior a los 40 megavatios y que se encuentran en desarrollo para su instalación o en tramitación. Por el momento, 38 de estos parques, entre los que se encuentran los siete zamoranos, ya se han sometido a información pública, que es el paso previo a su autorización administrativa, en los boletines oficiales tanto del Estado como de Castilla y León.

No obstante, y según figura en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de 5 de abril de 2021, existen otros 73 proyectos de parques de gran envergadura, con una potencia instalada superior a los 40 megavatios, que se encuentran en tramitación administrativa y que, salvo desistimiento de las empresas promotoras o defectos en el proyecto que paralicen su autorización, sumarían cerca de 3.785 megavatios de potencia al parque eólico de Castilla y León. La suma de todos estos nuevos proyectos, que asciende a 6,8 gigavatios de potencia instalada, permitiría suministrar energía limpia, en condiciones óptimas de viento, a 2,85 millones de hogares, casi el triple del millón existente en Castilla y León a 1 de enero de 2020, según la Encuesta Continua de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No todas las provincias, no obstante, cuentan con grandes proyectos eólicos a desarrollar en los próximos meses. Ávila y Segovia no presentan ningún gran parque entre los que se encuentran en tramitación y Salamanca apenas cuenta con dos proyectos, si bien uno de ellos, el complejo que Iberdrola construirá en Villarino de los Aires y los municipios aledaños, sumará una potencia instalada de 300 megavatios, siendo uno de los mayores parques eólicos.

La oposición crece en el entorno de Bermillo

El sometimiento a información pública de los seis parques eólicos que se instalarán en la comarca de Sayago ha generado ya voces críticas en el entorno, que se han organizado bajo la plataforma “Otra vez no en Sayago”. El movimiento agrupa a pequeños emprendedores, negocios vinculados al turismo, el cultivo ecológico o explotaciones de ganadería extensiva que ven amenazado su futuro ante lo que consideran un “modelo industrial a lo bestia”. Los opositores al proyecto argumentan que “amenaza el paisaje, la biodiversidad y la tranquilidad de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica y, lo que es peor, el modo de vida de los sayagueses”. Además, se mantienen escépticos sobre los beneficios que podrán revertir en la zona y también acerca de si se crearán puestos de trabajo.