La Biblioteca Pública de Zamora acoge este viernes 30 de abril dos nuevos espectáculos de narración oral para público de diferentes edades a cargo de la narradora Raquel Queizás.

A las 18:00 horas: Raposadas, dirigido a público familiar, a partir de 3 años. Raposadas es una selección de cuentos populares de animales de tradición oral de Galicia, que alimentaron, alimentan y alimentarán a muchas niñas y niños. Los cuentos seleccionados están protagonizados por animales personificados que se debaten entre el uso de la fuerza bruta y el uso de la inteligencia para la resolución de conflictos.

A las 19:30 horas: Palabras en la boca, orientado a público adulto. Pasé mi niñez escuchando las leyendas que cuentan las piedras de tiempos mágicos y remotos. Palabras en la boca de mi madre, palabras en la boca de mi abuela, palabras que me alimentan y me hicieron crecer. Deambulando entre historias vividas y leídas me enamoré. Palabras en la boca traigo para compartir y urdir relatos con mi voz… y con mis manos.

Ambas sesiones se celebrarán en el salón de actos de la biblioteca, con entrada libre hasta completar aforo, respetando todas las medidas anti-COVID dictadas por las autoridades sanitarias.