El Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres obliga a más de 5.000 empresas de la provincia de Zamora a realizar un registro salarial en el que se pueda comprobar que no existen discriminaciones por género a la hora de percibir la nómina. Esta nueva normativa del Gobierno, que entró en vigor el pasado 14 de abril, debe arrojar los valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo según la jornada u hora trabajada. Un documento obligatorio que puede acarrear sanciones en el caso de no ejecutarlo y cuyo contenido podrá ser consultado por los trabajadores para comprobar si existen o no diferencias en este ámbito.

La normativa afecta a todas las empresas que cuenten con al menos un trabajador asalariado. En la provincia de Zamora, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, son un total de 5.137 las que deberán afrontar esta situación. La medida tiene por objetivo impulsar la transparencia salarial en las empresas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en trabajos de igual valor. Se trata, en definitiva, de combatir la llamada brecha salarial de género.

Además de los valores anteriormente mencionados, cada empresa deberá hacer constar en su registro, también por sexo, la media aritmética y mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. Y cuando haya al menos 50 trabajadores y el promedio de las retribuciones de un sexo sea superior al del otro en un 25% o más, el empresario deberá justificar que el motivo responde a causas objetivas y no supone una discriminación.

La brecha en la provincia supera los 3.000 euros brutos anuales

El objetivo último que persigue este Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres es el de combatir la brecha salarial obligando a los empresarios a detallar qué sueldos perciben sus trabajadores y por qué. En la provincia de Zamora, actualmente, esa brecha sobrepasa los 3.000 euros brutos anuales que una mujer deja de cobrar respecto al hombre. Los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria demuestran que el sueldo medio anual de los 63.136 asalariados del territorio asciende a 17.383 euros. No obstante, las cifras pormenorizadas arrojan una cuantitativa diferencia. Así, mientras la media de los 33.751 hombres trabajadores por cuenta ajena es de 18.806 euros anuales, la de las 29.385 mujeres se reduce hasta los 15.749 euros.

Esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por parte de los sindicatos, que han pedido encarecidamente un control de las empresas para evitar que, por el mismo desempeño, las mujeres cobren menos por el mero hecho de ser mujeres. Algo que pretende paliar esta nueva normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo que capitanea Yolanda Díaz, que obliga a las empresas a detallar en un registro el desglose salarial de sus trabajadores con criterios únicamente objetivos.