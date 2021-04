Las 550 primeras vacunas de Janssen se suman este lunes a la campaña de vacunación de Zamora, que continúa centrada en el colectivo de 70 a 79 años y en los nacidos en 1959. Es el único remedio ante una pandemia que ayer daba un respiro en Zamora, con ocho positivos, pero también mostrando la peor cara: dos fallecidos más en las últimas horas. Zamora se resiste a pasar a zona de alto riesgo por más que la incidencia siga creciendo algunas localidades, como Benavente, Puebla, Morales del Vino o Fuentesaúco estén ya en esa tesitura.

79.082 zamoranos con la primera dosis y 21.391 con las dos. La vacunación contra el coronavirus va viento en popa en Zamora y el lunes tendrá un nuevo aliado, Janssen, cuyas 550 primeras dosis ya están en la capital para inocularse a personas de 70 a 79 años. De esa edad eran los 933 mutualistas llamados ayer a vacunarse en el Ramos Carrión, que alabaron la organización, impecable, aunque no ahorraron críticas por tener que desplazarse hasta la capital.

“La vacunación bien, pero el cabreo que tiene uno por venir de Benavente también bastante. Me parece que es una mala administración la que está llevando todo esto. No entiendo que porque seamos mutualistas tenemos que venir a Zamora. Te dan cita para vacunarnos el 22 en Benavente, y no estábamos en la lista, no había vacunas. No había vacunas y no estábamos en la lista. Yo tenía la hora para las doce menos veinte y había vacunas. Pero tenían vacunas para los de la Seguridad Social. Es discriminatorio, ya se lo dije. Vivo al lado del centro de salud de Benavente, y tener que venir aquí me parece absurdo. Llamamos a varios sitios y que no, que era el último día que vacunaban y que teníamos que venir. Y también en la segunda dosis”. Eran las manifestaciones de dos vecinos de Benavente que ayer se vacunaron en el Ramos Carrión de Zamora.

Al parecer, la depuración de los listados de los mutualistas de Muface (funcionarios), Mugeju (Justicia) e Isfas (Fuerzas Armadas) no es sencilla y por eso la convocatoria no se ha podido hacer como con los pacientes de la Seguridad Social. Sacyl, eso sí, tuvo la precaución de incorporar administrativos a las tareas de vacunación de ayer, con el fin de solventar problemas como los de algunas personas que no estaban en ninguna lista, pero que se pudieron vacunar al registrarse correctamente su identidad.

La semana que viene se seguirá vacunando a las personas de 70 a 79 años en los centros de salud y en el Ramos Carrión y el Hospital de Benavente nacidos en 1959, es decir, los que cumplen 62 años.

Entre tanto la pandemia sigue avanzando, con ocho positivos, 19 brotes activos y 139 casos vinculados y, lo que es peor, dos nuevos fallecidos en el hospital, que elevan la cifra a 425. La incidencia acumulada de casos de coronavirus a 14 días por cien mil habitantes está en 129, y a 7 días en 56, menos de la mitad, lo que puede indicar una tendencia a la baja. Entre los mayores de 65 años la incidencia está en 111. La velocidad de reproducción del virus se sitúa por debajo de 1, en 0,83.

La situación del hospital se mantiene relativamente elevada en planta, con 30 pacientes, mientras que la UCI tiene solo tres enfermos COVID.

La incidencia en las grandes poblaciones se sitúa en 103 casos en Zamora capital, 169 en Benavente, 69 en Toro, 201 en Morales del Vino, 315 en Fuentesaúco, 1.769 en Puebla de Sanabria, 85 en Fermoselle y 93 en Alcañices.

En números absolutos en dos semanas se han dado: 63 casos en Zamora, 30 en Benavente, 6 en Toro, 6 en Morales del Vino, 5 en Fuentesaúco, 24 en Puebla de Sanabria, 1 en Fermoselle y 1 en Alcañices.

