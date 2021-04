“Momentismo absoluto”. Así se llama el nuevo hit que lanza Fangoria, la pareja atómica formada por Alaska y Nacho Canut. Un trabajo recién estrenado que va de la mano de un explosivo vídeoclip en el que ha trabajado cuerpo a cuerpo la zamorana Lucía Muriel (Zamora, 1994) como ayudante de dirección. Producido por Guille Milkyway y dirigido por Diego Trenas, el vídeoclip es una oda a la ciencia ficción más pura de los años 60 y 70, a lo “Star Trek”, con un resultado que oculta pasión, horas de trabajo y un rodaje “a contrarreloj”.

La producción del vídeoclip de “Momentismo absoluto” ha sido “casi, casi como un hijo”, bromea Muriel Rojo, ya que “hemos estado desde el punto cero de la producción hasta el resultado final… y hacer eso es increíble”. El proyecto se ha encontrado con varios desafíos: desde adecuar y arreglar una nave entera en las afueras de Madrid para convertirla en escenario del vídeoclip hasta rodar en 24 horas, el fugaz plazo que tenían para acabarlo. “Hubo quien pensó que hacerlo en un solo día iba a ser imposible, pero lo logramos”. Para ello, “llevábamos hasta el más mínimo detalle súper pensado para llegar y ejecutar sin perder el tiempo. Rodamos en película con una 16 milímetros -como el cine antiguo- y cuando no es en digital, cada segundo cuenta”. Sin embargo, esta suma de factores que podría haber derivado en “el agobio que supone trabajar bajo presión” tuvo el efecto contrario: “Se creó una energía muy bonita, todo fluía”, expone la zamorana.

Y el resultado, a la vista está: “Buen rollo, energía y un vídeoclip chulísimo que ojalá le encante a la gente porque es un subidón”. Su punto “Carpe Diem” tiene mucho que ver con la pandemia, “que de eso nos ha enseñado mucho”. Echa un vistazo al vídeoclip:

La zamorana concluye su trabajo con Fangoria entusiasmada, con un salto más alto en su carrera y cargada de un carro de anécdotas de las de grabar a fuego. “¿Quieres que te cuente anécdotas? Hay tantas… ¡pero que se puedan contar, claro!, dice, entre risas, cargada de expresividad. Y se arranca. Y cuenta. Y se embala porque no puede ocultar su admiración por Fangoria: “Cuando Alaska salió vestida de repente, maquillada, con ese vestido rosa tan increíble… ¡buah, momentazo! Y Mario, tannnn lindo, le escribía en unas cartulinas a juego con su vestuario la letra de la canción bien grande para que las leyese mientras actuaba”. Y entre su pila de vivencias durante el rodaje se deshace contando una en concreto: “Mario Canut, él, el grande, se me acerca y… ¡me pide una foto! ¡Él a mí! ¿Te lo puedes crees? Me dijo que le encantaba mi trabajo y cómo iba vestida y, claro, yo no me lo podía ni creer”, explica con un entusiasmo del tamaño de su profesionalidad.

Zamora, "un set de rodaje en sí misma"

Desde Madrid mira a Zamora, donde viven parte de su familia y amistades. Reconoce que le “encantaría” poder grabar algún día en su ciudad natal porque “Zamora es un set en sí misma”.

Lucía Muriel ha trabajado como ayudante de dirección en publicidad y ha formado parte del equipo de cámaras de la mítica serie “Cuéntame cómo pasó”. Entre otros vídeoclips en su haber destaca varios de C. Tangana: “Tú me dejaste de querer” y “Demasiadas mujeres”. En el momento actual trabaja con la productora FTFcam.