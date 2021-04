Izquierda Unida de Zamora ha cuestionado el pago de 7.500 euros más IVA a Manuel Campo Vidal por presentar vía online los premios "Talento", que se celebraron la semana pasada en el Teatro Ramos Carrión de la capital. La formación de la oposición ha remarcado que el valor económico de los tres móviles entregados a los emprendedores que presentaron los mejores proyectos no llegaba siquiera a la mitad de la cantidad que se llevó el periodista.

IU ha expresado su sorpresa por esta cantidad, que el equipo de Gobierno ha justificado del siguiente modo: “La idoneidad de contratar a Manuel Campo Vidal, atendiendo a sus características como comunicador, periodista, docente, así como su nivel de impacto en contextos de despoblación y potenciación del desarrollo rural”.

"Es evidente que no se trata sólo de un premio de carácter económico para los emprendedores, sino de reconocer públicamente sus proyectos y méritos para la provincia de Zamora. También es cierto que no todo se paga con dinero. Pero la diferencia entre lo pagado al presentador de fuera y a los cinco emprendedores zamoranos resulta cercana a lo indignante por parte de la Diputación", han lamentado desde IU.

En ese sentido, IU no ha cuestionado los méritos para la elección de Manuel Campo Vidal, "salvo en todo caso que no se contara con su presencia física en el Ramos Carrión, sino solamente de manera telemática". "Sobre todo, porque no parece estar justificado este hecho en las medidas de prevención de la pandemia porque días antes sí asistió presencialmente a una rueda de prensa donde se presentaba el acto a acompañar al presidente de la Diputación y los organizadores", han aclarado desde la formación liderada por Laura Rivera.