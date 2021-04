Desde “Las torres de la luna” en 2017, Fredy Vacas no ha parado de imaginar y reflejar en sus novelas grandes historias protagonizadas por mujeres fuertes en diferentes épocas. Su última propuesta es “El secreto del indiano”.

–¿Qué puede desvelar de “El secreto del indiano”?

–Se trata de mi cuarta novela y está ambientada en la segunda mitad del siglo XIX. Narra las misteriosas historias de una poderosa familia extremeña.

–¿Quién protagoniza esta nueva historia?

–María Eugenia, una mujer fuerte e inteligente que se queda sola en un mundo de hombres. Ella tiene que trabajar y luchar por salvar toda la herencia de su familia, que es mucha, y ahí empiezan todos los problemas. Se mezcla con personajes muy pintorescos como el cura que sabe todo de todos pero no puede decir nada de nadie. La protagonista ha tenido amores, uno muy fuerte de juventud, ya perdido, que le hace creer que no va a volver a enamorarse de nuevo. Pero llega un indiano y ella, a sus 55 años, ya abuela, que se creía que el amor no volvería, descubre que es incluso más fuerte que el de juventud. Y no porque tenga experiencia, sino porque se vive de otra manera. Así que no hay que perder nunca la esperanza.

–¿Le gusta poner siempre a las mujeres de protagonistas de sus novelas?

–Es porque yo me defino mejor con la mujer, para mí es más fácil, me cuesta más poner de protagonista al hombre. El personaje de Eugenia es una mujer valiente, de gran belleza, que ha tenido la suerte de que con todo lo que tiene a su favor ha podido enfrentarse a ese mundo de hombres, porque todavía en el siglo XIX era el hombre el que mandaba.

–¿Por qué todas sus obras están ambientadas en tiempos pasados?

–La verdad es que no me fijo mucho si es de un siglo u otro y de actualidad es cierto que no tengo nada, así que tendré que hacer algo alguna vez, pero ahora mismo ya estoy con otra historia en marcha, esta vez ambientada en el siglo XVI.

–¿Por qué diría que se caracterizan sus novelas?

–Creo que en ninguna novela debe faltar acción y suspense, además de intriga y amor. Y todo eso lo llevan mis historias. Por otra parte, el libro es muy ameno y no cansa al leerlo, porque cambio mucho de escenarios. La mayoría de los capítulos están desarrollados en Extremadura, pero luego también se ubica en Madrid, con otro ambiente. No es siempre en el mismo sitio ni pasan siempre las mismas cosas.

–¿De dónde le llega la inspiración para seguir sumando libros?

–La verdad es que de muchas fuentes. Por ejemplo, estoy leyendo un libro, me llama la atención una frase y me la guardo. Antes, cuando vivían mi madre y mi abuela, cuando no había televisión, eran ellas las que me contaban muchas historias que también me han inspirado. Cualquier cosa que escribas, la realidad es mucho más dura que la ficción, por mucho que hagas, desde una escena de amor hasta un duelo.

–¿Le ayudó el confinamiento a terminar su novela?

–Yo cuando escribo me meto mucho con los personajes y lo hago con alegría, porque es algo que me gusta, pero realmente el confinamiento, que fue y está siendo durísimo para todos, a mí me ha dado muchísima tristeza y aquí hay capítulos que eran duros y creo que me hundía más en ellos. Sí que he tenido más tiempo, pero no me ha beneficiado como escritora porque no lo he escrito con la alegría que me caracteriza. Además, en mi familia ha habido casos críticos y ver que no podías hacer nada por los tuyos me ha afectado mucho.

–¿Es complicado editar en estos tiempos?

–Yo he tenido la suerte de contar con MIRE gráfico, una editorial de Zamora y para mis portadas sigo confiando en Alberto Gato, que siempre acierta con lo que quiero transmitir.

–¿Qué espera de esta novela?

–Espero que la acogida sea tan buena como las anteriores. Ya la pueden comprar en Semuret, Milhojas, Octubre y Jambrina.