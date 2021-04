“Es de Gila”, una “desfachatez”, una “desvergüenza” y de tener “morro” que el Gobierno central proponga a la Junta de Castilla y León que incluya la recuperación de Monte la Reina en los proyectos a ejecutar con fondos de recuperación COVID. Así de claro se mostró Francisco Igea, vicepresidente de Ciudadanos en el Ejecutivo autonómico, sobre la sugerencia de la secretaria del Ministerio de Defensa a la Junta para que la propuesta para reactivar el campamento militar se eleve a la Unión Europea para impulsar la España Vaciada.

Con un tono de enfado, el mandatario de la Junta manifestó que “decir que presentemos una base militar a los fondos europeos es de Gila”, al tiempo que exigía que se rectifique desde el propio partido en el Gobierno. “Si hay algo de vergüenza en el PSOE de Castilla y León, espero que corrija este despropósito”, apostilló antes de arremeter contra los procuradores autonómicos y los dirigentes nacionales de ese partido.

La indignación del vicepresidente de Ciudadanos en la Junta fue más que patente al acusar al Gobierno del PSOE de pretender “subcontratar” al Ejecutivo autonómico la gestión encaminada a lograr el dinero para recuperar el campamento militar, con la instalación de una unidad militar. Con esas manifestaciones salía al paso de la sugerencia de la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro en el Senado.

Los dardos del vicepresidente autonómico se dirigieron también hacia “nuestra procuradora más tranquila” por Zamora, la socialista Ana Sánchez, para indicar que “espero ansioso las declaraciones al respecto”. Sánchez fue expulsada del Pleno de las Cortes por el presidente de la cámara autonómica tras protagonizar un enfrentamiento con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien llegó a decir que hacían falta “ansiolíticos” para calmar a la bancada socialista.

El representante del Ejecutivo de Castilla y León se había despachado ya minutos antes con un buen número de reproches hacia el Gobierno central porque “si la Junta se tiene que hacer cargo de las instalaciones militares; si el Gobierno también nos va a subcontratar la Defensa, es de una desvergüenza total”.

En su comparecencia pública de ayer tras el Consejo de Gobierno, Igea respondió aireado a las palabras de la secretaria de Defensa por “proponer que nosotros presentemos a los fondos europeos una base militar”, una propuesta que para el vicepresidente de la Junta “da fe del grado de abandono que se tiene respecto de la comunidad y de provincia de Zamora. Se sale del mundo”, apostilló.

De nuevo, volvía a referirse a la procuradora del PSOE y vicepresidenta de las Cortes, esta vez sin decir su nombre, al declarar con ironía que “menos mal que tenemos a personas tan vehementes defendiendo los intereses de los ciudadanos de Zamora, porque si tuviéramos un procurador tranquilo, no sé que sería de nosotros”. Igea aludió a la “desfachatez” o a tener “morro” al referirse a la actitud del Gobierno central.

La secretaria de Estado de Defensa confirmó en su comparecencia ante el Senado en días pasados que no había dinero para Monte la Reina, antes de sugerir que la comunidad autónoma incluyera el proyecto en la petición de fondos europeos. Aseguró el interés del Gobierno central en llevar a cabo la inversión, pero “si no hay financiación habrá que esperar, lo que no significa que abandonemos el interés”, recalcó.

