Monse Santiago es una enfermera zamorana que trabaja en el hospital de La Paz de Madrid y que ha vivido la pandemia en primera persona, tanto como sanitaria como paciente. En su libro “Soñé con demonios” (Click Ediciones, de Editorial Planeta) relata las vivencias de la pandemia, sobre todo el miedo, y la sensación de que sólo una desgracia de este calibre puede poner en valor la importancia del esfuerzo común de la sociedad. Natural de Hermisende, vivió en Zamora hasta que en 1991 se fue por trabajo a Madrid, donde vive, casada con un zamorano y con una hija famosa, la cantante Lucía Gil.

–¿Por qué ese título, “Soñé con demonios”?

–Viene porque en los meses previos a la pandemia en tuve una pesadilla me levanté taquicárdica, me desperté fatal. Empezó la pandemia, me puse enferma y me ingresaron. Tenía muchísimo tiempo para pensar porque la mente era lo que me mantenía entretenida: ni veía tele, ni leía porque no tenía capacidad para hacer nada. Entonces me di cuenta que todo lo que estaba viviendo lo había soñado, lo relacioné y en ese momento dije, yo esto lo tengo que escribir. Enseguida descarté la idea, porque pensé que serían muchas las personas que dieran testimonio de este suceso histórico y sería una de tantas y pensé “es una bobada, no lo haré”.

–Pero, al final, cambia de idea.

–Ya en casa mientras me recuperaba empecé a pensar que sí que lo tenía que escribir. Me senté porque me apeteció y en ese momento me sirvió muchísimo para desahogar mis miedos. Tenía unos miedos tremendos, empecé con miedo, continué con miedo y terminé con miedo. Y es ahora después de vacunada cuando empiezo a perder un poco el miedo, pero en ese momento lo tenía y el libro me sirvió muchísimo como autoayuda.

–¿A qué tenía miedo?

–He tenido mis fases. Cuando estaba ingresada tenía miedo principalmente a la muerte, pensé muchas veces en la muerte. También pensaba en no contagiar, cuando me dieron el alta y me fui para casa, todavía era positiva y tenía que estar confinada tenía miedo a contagiar a mi familia; no quería bajo ningún concepto que les pasara lo que me estaba ocurriendo a mi. Hasta los 32 días no me dio la PCR negativa y para mi fue un alivio tremendo, pero seguía teniendo miedo a salir a la calle. Mi médico me decía tienes que salir a caminar, porque estas débil y me costó salir a caminar, relacionarme de nuevo con la gente. Venía que una persona venía en mi dirección y me cruzaba de acera, guardaba cinco metros de distancia en lugar de metro y medio. Me costó entrar en un supermercado, entrar en un restaurante, eso todo lo he ido haciendo poquito a poco.

–Y eso a pesar de haber superado la enfermedad.

–Tampoco te aseguran que habiéndolo pasado no lo puedas volver a tener. Y dices, claro, yo no quiero volver a pasarlo como lo he pasado, y puede ser peor todavía porque yo a fin de cuentas estoy aquí y al fin y al cabo no tengo ninguna secuela. Pero hay gente con muchas secuelas y hay gente que ha muerto. Yo tenía miedo a volver a recaer y a pasarlo como lo pasé e incluso peor. O sea que miedos muchos y escribir me ha ayudado mucho, me he ido vaciando, desprendiendo de esas cosas y luego poco a poco claro, y gracias a Dios después de la vacuna me veo mucho más liberada

–¿Se contagió de la enfermedad en la primera ola?.

–Si, yo estaba en la segunda planta que se abrió en La Paz para el coronavirus. Primero fue la de Trauma y a la semana se abrió la mía.

–¿Cómo vivió esos momentos?.

–El día que me dijeron que iba a abrir la planta para coronavirus se me cayó el mundo encima porque yo no quería saber nada de eso. Luego dicen, somos héroes, no, no hemos sido héroes, hemos sido trabajadores que hemos cumplido con lo que nuestra profesión nos exigía. Héroes no, porque estábamos todos muertos de miedo. Un héroe yo considero una persona que se lanza sin pensarlo más, nosotros no, tenemos miedo. Pero tenemos una profesión que no nos podemos echar atrás, nuestra profesión nos dice que adelante y adelante.

–O sea, que si piden voluntarios no se habría presentado, pero tampoco se “borró” de su responsabilidad.

–Si hubiera sido voluntario, lo juro ante todo el mundo, no hubiera ido. Cuando me encuentro con gente que sí ha sido voluntaria me parecen supervalientes, admirables, encomiables, no sé qué valores darles, porque desde luego si a mi me hubieran dado la opción me hubiera escondido. Lo que ocurre es que te dicen, tienes que abrir tu planta para el coronavirus, pues qué vas a hacer, hacer de tripas corazón y ponerte en marcha

–¿Fue difícil enfrentarse al coronavirus?.

–Tuvimos que cambiar la sistemática de trabajo, formas, maneras, situaciones, almacenes, el material que usábamos no era el mismo, tuvimos que cambiar radicalmente nuestra forma de hacerlo todo. Trabajamos un poco con ensayo error, esto nos va bien, vamos a seguir adelante, esto no, pues vamos a quitarlo. Nadie nos había enseñado y era una cosa nueva que no la había trabajado nadie. Hablábamos con la gente que había vivido la colza o el inicio del Sida y no ha tenido nunca nada que ver con esto. Para la colza se habilitó una planta para enfermedades desconocidas y con el Sida lo mismo, pero que todo un hospital poco a poco se reconvirtiera y acabara siendo solo para atender pacientes de COVID no lo habíamos vivido nunca. Y trabajar de esa forma, tampoco. Ahora no es lo mismo son unas plantas específicas y el resto del hospital está limpio, pero entonces se habilitó todo.

–¿Vio morir a mucha gente?.

–Todos los días. Mi planta era de Geriatría, donde tenemos que estar preparados para eso y se nos mueren muchos ancianos, personas que consideramos que ya están en el fin de sus días. Pero durante la pandemia se nos moría gente con cincuenta y tantos, con 60, con 70. Personas que no es que tuvieran un proceso oncológico que los ves degenerar, sino que a lo mejor estaban hablando contigo y a los cinco minutos se paraban. Es difícil de asumir. Ahora hablo tranquila, a toro pasado

–¿Cómo fue su enfermedad?.

–Yo ingresé en urgencias y a mi alrededor, todo el mundo se iba para Ifema pero después de pasar cuatro días porque no había camas. Yo fui una privilegiada, lo tengo que decir. Por ser mi hospital hicieron todo lo posible porque me quedara en él y triplicaron una habitación doble. A mi me daba igual, lo único que quería era acostarme en una cama porque me encontraba fatal. Me decían, perdónanos, que hemos tenido que triplicar una habitación porque no había, y yo “¿perdón?, pero si os tengo que dar la vida”.

–¿Se infectó en el hospital?.

–Si, y por suerte mi familia no enfermó nadie.

–Sufrieron mucho también psicológicamente los sanitarios en esa primera ola.

–Sí, porque el llegar a casa no puedes desinfectarte porque no tienes un autoclave pero desde luego me duchaba de arriba abajo, echaba a lavar todo a 60 grados. Teníamos dos cambios, el que echábamos a lavar y el que nos poníamos pero al final tuvimos que tirar todo porque con tantos grados se estropeaba. Ahora mismo yo hablo con tranquilidad, reflexiono y hablo con todo el mundo, pero durante mucho tiempo hablaba del COVID y lloraba. Ahora ya he madurado.

–¿Nos ha dejado alguna cosa buena la pandemia o todo han sido desgracias?.

–Para mi lo positivo de todo es que vivimos en sociedad y si entre todos no nos unimos no se consigue nada en la vida. Somos tan grano de arena en el universo que actuando independientemente no hacemos nada, hemos de sumar los esfuerzos de todo el mundo. Se vio clarísimo cuando nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa, nos quedamos y conseguimos frenarla. Pensamos que está todo ganado, que los científicos lo conocen todo y resulta que aparece un bicho que revoluciona el mundo.

