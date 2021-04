Las restricciones adicionales acordadas a nivel nacional para evitar la propagación del COVID en Semana Santa, como la prohibición de las reuniones privadas entre no convivientes ya no están en vigor a partir de hoy, por será de nuevo el “semáforo” de niveles de riesgo el que determine las restricciones y medidas a nivel autonómico, informó la agencia Efe.

En estos momentos, todas las provincias de Castilla y León se encuentran en nivel máximo de riesgo (4, granate) por coronavirus, ya que estaba prohibido desescalar durante la Semana Santa. No obstante, como ayer avanzó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, no es probable que Castilla y León se adentre desde el lunes en la desescalada provincial porque los datos diarios demuestran una “clara tendencia al alza” y uno de los requisitos para iniciar esta relajación es que precisamente los datos no vayan a peor cada día. Zamora tendría posibilidad de pasar a nivel 3 pero la tendencia al alza de la incidencia lo hace poco probable.

Permitido

Lo que ha decaído a partir de esta pasada media noche son todas las restricciones ligadas a los actos religiosos propios de la Semana Santa. Además, desaparece la prohibición por la que solo podían reunirse en espacios privados las personas convivientes, para pasar a como estaba antes: reuniones de un máximo de cuatro personas en espacios privados aunque sean de distintos núcleos de convivencia.

Finalmente, entre las medidas que sí se mantendrán están el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas, que se mantendrán hasta el fin del estado de alarma, previsto para el próximo 9 de mayo.

Se mantienen también los cierres del interior de la hostelería en los municipios que superen los 150 casos por cien mil habitantes a las dos semanas que de momento no afectan a Zamora. Será el Consejo de Gobierno previsto para el próximo lunes el que revise este listado de localidades donde se cierran los bares, aunque no hay ninguna de Zamora que tenga más de cinco mil habitantes.

