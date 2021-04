El Archivo Histórico Provincial acoge en su sala de exposiciones todo el románico de la ciudad gracias a la muestra Canticum Templorum, que rememora los cuarenta años de historia del Coro Sacro Jerónimo Aguado con maquetas de las 21 iglesias y la Catedral que están repartidas por la ciudad, además del Puente de Piedra. La idea surgió del presidente de la agrupación, Javier Gutiérrez, quien descubrió estas pequeñas joyas en la vivienda de uno de los miembros del coro, Gabriel Guarido, y le insistió en que formaran parte de esta exposición conmemorativa.

De esta manera, es la primera vez que ven la luz en una exposición pública ya que, hasta el momento, solo las habían podido disfrutar familiares y amigos de Guarido. “Siempre me ha gustado hacer maquetas, de toda la vida. Desde un Renault 5 como el que tenía hasta maquetas de escenarios en mi etapa de músico o la imagen de La Soledad con su mesa tallada como regalo para una amiga”, enumera como ejemplos.

Fue en un concierto en el que actuó junto al coro de Cristo Rey —al que también pertenece— en la Catedral en 2013 donde le vino la inspiración para condensar la seo zamorana en una maqueta. “Sabía que me iba a llevar tiempo, pero no me importó”, reconoce. Un año y dos meses después, era una realidad con todo lujo de detalles, como las sillerías del coro, las diferentes capillas o las escaleras de caracol e incluso el mismísimo Cristo de las Injurias.

Animado por esta primera experiencia con el arte de la ciudad, decidió continuar con las iglesias, en las que invirtió tres años “en mis ratos libres”, fijándose incluso en emular hasta el relieve de las calles. Y todo ello en una escala de 1:160, “que no ocupa mucho pero se pueden ver todos los detalles”.

Es más sorprendente todavía saber que todas estas maquetas están realizadas con materiales tan sencillos como madera o cartón, “e incluso con elementos reciclados”, confiesa, como cajas de botellas de vino o cartones de dulces.

El presidente del Coro Sacro anunció que está previsto que durante la última semana de abril todas las iglesias estén desmontadas para que el público pueda descubrir los tesoros interiores que esconde cada uno de los edificios. “Además, estará presente el autor para explicar cualquier detalle”, expuso.

La muestra se completa con una selección de imágenes a través de las que se viven las cuatro décadas de esta agrupación musical. Pablo Durán, director del coro durante casi veinte años, ha sido el encargado de seleccionar las imágenes y de realizar la lista de actuaciones que acumulan en todo este tiempo, que ya están muy cerca del millar, y a las que hay que añadir las más recientes, celebradas durante la pasada Semana Santa. Con la mascarilla como complemento obligado, Durán reconoce que las actuaciones son diferentes. “Se respira peor, es como tener un filtro en la voz, por lo que hay que acostumbrarse. Lo importante es seguir dando pequeños pasos, siempre con seguridad”, señala.

Lo que también ha cambiado ha sido el perfil de los miembros del coro. “Al principio había mucha juventud y se llegó a los cerca de 90 miembros, pero en la actualidad la media de edad es muy superior y somos unos cuarenta componentes. Los gustos cambian y las aficiones también, pero la gente a la que le gusta la música sacra tiene aquí su espacio y además podemos presumir de que en el coro ha llegado a haber varias generaciones de una misma familia”, aplaudió.