Izquierda Unida ha propuesto que la Diputación de Zamora acepte escritos en gallego de los habitantes de la Alta Sanabria "que tengan esa lengua materna". La portavoz del grupo de la oposición, Laura Rivera, ha subrayado que "sería un pequeño esfuerzo" y serviría para que esos ciudadanos "se sintieran reconocidos".

Rivera ha elevado esta propuesta para que se aplique con los ciudadanos a título individual, no en el caso de los ayuntamientos, "que tienen más medios". "No se van a dar muchas situaciones, pero se trata de que no tengamos que decir que no si se produce alguna", ha explicado la portavoz de IU, que ha recordado que, en estas zonas, existe "un bilingüismo de hecho".

La representante de Izquierda Unida ha remarcado que existen "traductores electrónicos", y ha aclarado que esto "no convertiría a la institución en una Torre de Babel", sino que serviría para atender las citadas excepciones.

Ante esta propuesta, el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, se ha amparado en el Derecho y ha explicado que "la única lengua oficial en Zamora es el castellano", por lo que el equipo de Gobierno ha tumbado la enmienda de IU antes de aprobar el texto íntegro del nuevo reglamento orgánico de la institución que sustituirá al actual, de 1999.