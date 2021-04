Las 130 medidas frente al Reto Demográfico planteadas hace apenas dos semanas por el Gobierno de España abren puertas a lo etéreo, pero arrojan poca concreción para la provincia. Tras un anuncio de generalidades por parte del ministerio, la publicación completa del Plan de Recuperación ofrece pistas de lo que podrá conseguir Zamora, y lo que no, a través de este programa. De hecho, el nombre de este territorio no aparece ni una sola vez entre las más de cien páginas que contienen las medidas. Por el contrario, sí hay proyectos precisos para Soria, Teruel, Cuenca y Huesca, que comparten la vitola de la España Vaciada. Las incógnitas son demasiadas y la experiencia no juega a favor del Estado, que mantiene iniciativas paradas durante décadas y de las que todavía, a día de hoy, no hay soluciones a corto plazo.

La tesis defendida por el Gobierno de España en la presentación de este plan era la de dar protagonismo, de una vez por todas, a las provincias de la España Vaciada. Pero, según el propio Plan de Recuperación, ese protagonismo se ofrecerá más a unas provincias que a otras. Soria, por ejemplo, obtiene directamente de este programa de choque un Centro de Proceso de Datos para la Seguridad Social que tendrá que estar en funcionamiento en el año 2026. Se trata de la primera medida concreta de deslocalización de la administración que tendrá como beneficiario a este territorio de Castilla y León.

Otra de las provincias que consigue sus objetivos es Teruel, que se convertirá en sede de la “Capitalidad Española de la Economía Social”. Un anuncio realizado hace apenas cinco días por la ministra Yolanda Díaz y que ahora recoge este Plan de Recuperación. Se trata, como así se plasma en el documento, de “reflejar la capacidad de palanca de la economía social en la vertebración del territorio y fijación de la población, así como demostrar el compromiso del Gobierno con la España en riesgo de despoblación”.

Junto con Teruel y Soria, la provincia de Cuenca completa el núcleo duro de la España Vaciada y también aparece entre las 130 medidas diseñadas por el Gobierno de España para abordar la despoblación. De hecho, una de las propuestas pasa por impulsar en la capital de este territorio la organización de eventos “de carácter académico o científico” mediante el aprovechamiento de la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Una medida que compartirá con la Sede Pirineos de esta institución que se localiza en la provincia de Huesca.

Frente a toda esta concreción de medidas para provincias afectadas por la sangría poblacional, el Ministerio para el Reto Demográfico no incluye ninguna que beneficie directamente a Zamora, a pesar de ser uno de los territorios que más habitantes pierde anualmente y cuya proyección a treinta años es realmente alarmante. Sí existen, por el contrario, planes generales de los que los zamoranos podrían aprovecharse, como son programas de rehabilitación de viviendas, apoyo a la recualificación profesional, impulso al turismo sostenible o refuerzo de los servicios públicos. No obstante, esto aún no está desarrollado y habrá que ver la manera en que se articulan las bases para poder actuar de manera directa sobre el terreno.

Cuando se cumplen dos años de la Revuelta de la España Vaciada, aunque demasiadas décadas desde el inicio de la despoblación en Zamora, esta provincia todavía no ha encontrado proyectos concretos que consigan fijar población ni atraer inversores. Y tampoco ha visto cumplidos los grandes proyectos que campaña tras campaña anuncian los políticos que vienen a rascar votos. Esa España Vaciada seguirá en parada respitaroria, al menos, en lo tocante a este territorio del oeste.

La "silver economy" es el único proyecto valorado por los zamoranos

La Cátedra contra la Despoblación y Reto Demográfico de Next Educación, dirigida por Manuel Campo Vidal, ha presentado recientemente el “Estudio de percepción de los avances realizados en la España Despoblada desde el 31 marzo de 2019”, que coincide con la fecha en que se produjo la gran manifestación en las calles de Madrid. Un documento en el que, a través de encuestas, los propios habitantes de las provincias despobladas analizan si ha habido resultados desde que este problema ha saltado a la agenda nacional. Según las conclusiones, casi la mitad de los consultados aprecia “avances mínimos” y un tercio cree que todo está “igual o peor”. Tan solo un 10% estima que ha habido avances. En lo tocante a la provincia de Zamora, tras una consulta con periodistas rurales, el 41,8% opina de manera general que no ha habido ninguna iniciativa de emprendimiento desarrollada en el último año, aunque algunos incidieron en la estrategia de la silver economy como reto de futuro.