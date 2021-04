Una fiesta clandestina en una discoteca de la calle del Pinar, a las afueras de Zamora, y una actuación musical en directo en un bar en la de Blas de Otero terminaron el Viernes Santo con la intervención de la Policía Municipal para desalojar a 83 personas y sancionar a los propietarios de los locales. La discoteca, donde había 35 ciudadanos disfrutando de una fiesta ilegal, sentados en sus respectivas mesas y con sus mascarillas puestas, incumplió la prohibición de abrir estos negocios contemplada entre las restricciones COVID. La Policía Municipal puso fin a la fiesta en esta jornada de Semana Santa a las 14.39 horas, explican fuentes próximas, otra cosa sería si hubieran solicitado una licencia provisional como establecimiento hostelero, “lo que le permitiría abrir con mesas” hasta que termine la pandemia.

El otro local sancionado a las 19.50 horas, un bar del barrio de la Candelaria, había organizado una actuación en directo de la que disfrutaban 48 personas, cuando irrumpió la Policía Municipal, un aforo superior al permitido, incumplimiento al que se suma la prohibición de organizar conciertos en el interior de locales de estos bares, agregan las mismas fuentes. Las denuncias llegaron al cuartel de la Municipal a través de las llamadas de vecinos. En el caso de la discoteca, al parecer, la fiesta se había iniciado de madrugada, como se desprendería de algunas fotos que circularían por redes sociales.

Al margen de alguna denuncia por no usar mascarilla en la vía pública a lo largo del Viernes Santo, sin que se haya informado del número exacto; otro de los incidentes ocurrió en la cárcel vieja, donde la Municipal localizó a un grupo de jóvenes en el interior del edificio para hacer fotos de la zona donde se rodó la película Celda 211. Fueron desalojados sin problemas y sin consecuencias.

Una discusión en un domicilio entre familiares, que se creyó que inicialmente que podría ser un caso de violencia de género, resultó ser un altercado entre personas que comparten parentesco, sin denuncias, a pesar de que los agentes acudieron a la vivienda tras recibir una llamada.

El día de Viernes Santo transcurrió sin novedades destacables, se congratulaba ayer la concejala de IU Seguridad en el Ayuntamiento de Zamora, Concha Rosales, quien agradecía la actitud responsable de los zamoranos para con las restricciones sanitarias en una semana de celebración tan significada para Zamora, mientras hacía especial hincapié en que “las denuncias por no usar mascarilla y por no respetar el toque de queda no han sido muchas”.

La madrugada del Sábado de Pasión comenzó con una llamada a las 00.03 horas para denunciar ruido procedente en un piso. Los agentes municipales se encontraron a cuatro personas no convivientes haciendo una fiesta, a las que denunció. La otra intervención se produjo con otra denuncia, en este caso, a un conductor por dar positivo en un control de alcoholemia. El resto de la noche se caracterizó por una absoluta normalidad, sin botellones ni altercados, subrayó Rosales.

La edil volvía a felicitar a zamoranos y visitantes por la responsabilidad mostrada en desde el Jueves Santo. La intensa presencia policial, reforzada con agentes municipales de paisano patrullando, ha contribuido al cumplimiento de las normas, con una labor preventiva y disuasoria de estos funcionarios municipales, de modo que el Jueves Santo solo hubo dos denuncias por el incumplimiento de normas sanitarias y tres llamadas de vecinos por molestias en dos pisos, donde se sancionó a cinco personas por no ser convivientes de esos domicilios.

Como hecho reseñable, tuvo lugar la detención de un individuo por protagonizar un altercado en una terraza de un bar de la calle de Obispo Acuña, a las 21.20 horas. Los municipales tuvieron que atender a dos menores de edad afectados por coma etílico, además de intervenir en cuatro peleas cuyos protagonistas no quisieron denunciar.

El civismo demostrado por los zamoranos y visitantes permitió la jornada del Jueves Santo y su madrugada, que se esperaba difícil por el importante incremento de personas en las calles, fueran más tranquilas que en días precedentes a la Semana Santa, indicó Rosales.

