Zamora es una de las provincias menos representadas en las entradas de Wikipedia, pero el Grupo de Amigos del Museo Etnográfico (GAME) está decidido a sumar esfuerzos para cambiar la tendencia. En contacto con los responsables de esta enciclopedia virtual en España, se pondrá en marcha una jornada de formación para aprender a elaborar contenidos en esta plataforma. “Vamos a pasar a la acción en la documentación relativa a la provincia, queremos convertirnos en actores reales de este proceso”, explican desde la agrupación, que invita a todos los zamoranos interesados a ponerse en contacto con la asociación para participar en esta formación. “Se trata de una sola sesión de unas dos horas de duración y online, como casi todo en esta época”, apuntan los responsables.

Este taller, totalmente gratuito, será el punto de arranque, aportando unos conocimientos básicos para saber cómo empezar a colaborar con Wikipedia. “Nuestra idea es que después se pueda formar una red más sólida para funcionar de manera independiente desde varios puntos de la provincia”, adelantan desde GAME. Y es que hay todavía muchas comarcas de Zamora “olvidadas” en la red y desde donde se puede recopilar información muy interesante para compartir con el mundo. “Tenemos que detectar dónde están esos huecos para trabajar en ellos y llenarlos”, reconocen desde la agrupación zamorana.

Por ese motivo, GAME tiende la mano no solo a gente anónima y dispuesta a colaborar, sino también a asociaciones culturales que trabajen en diferentes zonas de la provincia, para compartir la información que tienen de ese lugar determinado. Desde una romería hasta ritos, flora o arquitectura popular, todo tiene cabida en la gran Wikipedia.

“Creemos que el impulso tiene que llegar desde la propia provincia y también dentro de cada pueblo se puede crear luego una red de gente dispuesta a recopilar toda la información”, sugieren, subrayando que los colaboradores no tienen que ser ni mucho menos expertos en los temas que se vayan a tratar. “El objetivo no es elaborar una tesis o mostrar todo lo que se sabe. No hay que olvidar que se trata de una enciclopedia y, como tal, la información que debe darse tiene que ser objetiva. Lo que hay que aprender es a rastrear, buscar información muy contrastada y reflejarla en un artículo”, resumen.

Para formar parte de este singular equipo de redactores de Wikipedia centrados en Zamora, tan solo hay que escribir un correo electrónico a grupoamigos.mecyl@gmail.com indicando nombre, zona de la provincia sobre la que interesa escribir, una temática —si se tiene escogida— y un correo para poder estar en contacto.

Además de crear nuevas entradas, los colaboradores podrán también ampliar contenidos ya existentes, mejorarlos, traducir textos de otros idiomas, fotografías o incluir incluso archivos de sonido relativos a la provincia. “Todos podemos aportar algo”, animan. Y es que desde GAME se trabaja no solo para promover actividades de entretenimiento para los socios, “sino también colaborar de forma activa en la promoción cultural, en la puesta en valor de nuestro patrimonio material e inmaterial. De ahí esta iniciativa junto a una plataforma de conocimiento fundamental que, además, promueve la cultura libre”, finaliza.