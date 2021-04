Zamora, Benavente y Toro no cumplen de momento las exigencias de la Junta, tener una incidencia del coronavirus mayor a los 150 casos por cien mil habitantes, y por lo tanto se libran del cierre del interior de los bares. Zamora capital, por ejemplo debería cuadruplicar con creces la incidencia actual de 32 casos por cien mil habitantes para sufrir esta nueva medida restrictiva anunciada por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Será a partir del próximo lunes cuando la Junta elabore el listado de las localidades donde se cerrará el interior de la hostelería a partir de las doce de la noche (cero horas del martes). Según apuntó el vicepresidente de la Junta se trata de las localidades con una incidencia mayor a 150 casos. En esta situación se encuentran ahora mismo trece pueblos: Fuentesaúco, Venialbo, Cubo del Vino, Pinilla de Toro, Robleda-Cervantes, Palacios de Sanabria, Rábano de Aliste, San Vicente de la Cabeza, Arrabalde, Arcos de la Polvorosa, Villanueva de Azoague, Manganeses de la Lampreana y Villafáfila.

Sin embargo la Consejera de Sanidad, Verónica Casado, precisaba poco después que la medida se aplicaría sólo a las localidades de más de cinco mil habitantes. La razón estriba en que en pueblos que tengan menos habitantes un sólo caso puede hacer que la incidencia, medida en casos por cien mil, se dispare, por un efecto estadístico.

De hecho en Zamora, a excepción de Fuentesaúco ninguna de las localidades mayores de mil habitantes estaría ahora mismo en riesgo de sobrepasar los 150 casos. En Fuentesaúco hay 9 casos y la incidencia es de 567 casos por cien mil habitantes, pero Puebla, con solo dos positivos en los últimos 14 días, está en el límite, con 147 casos. Benavente, con 112 casos de incidencia es la que más se acerca a lo establecido por la Junta, pero de momento aguanta.

Los datos

La incidencia en la capital (positivos en las últimas dos semanas por cien mil habitantes) se sitúa en 32 casos en la capital, 69 en Toro y 137 en Villalpando. En las localidades menores de mil habitantes la Junta sólo utiliza colores: en rojo por encima de 150 y en granate por encima de los 250.

Esta vez, pues, la Junta decide no actuar por provincias, lo que habría beneficiado a Zamora, ya que la incidencia de casos provincial está en 47 positivos por cien mil habitantes a 14 días, muy lejos de los 150 requeridos, sino por municipios y clausurará el interior de la hostelería sólo en aquellos lugares donde se rebase el límite.

Argumentó el vicepresidente autonómico que no se puede castigar más aún a sectores ya de por si muy castigados por las restricciones de la pandemia si no es estrictamente necesario. Recordó asimismo que toda la comunidad continúa con las restricciones propias de la fase 4, es decir, limitación de aforos o toque de queda, entre otras, y estas del cierre del interior de los bares serán medidas añadidas.

