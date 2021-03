Ángel del Carmen, que volverá a ser designado secretario provincial de UGT esta tarde en el XIII Congreso provincial de la organización sindical, no duda en admitir el reto al que se enfrenta la organización ante la devastadora pandemia del COVID que dejará miles de puestos de trabajo en el aire, a las puertas de desaparecer cuando terminen los ERTE, lo que dibuja un panorama "conflictivo" en lo social. Durante el Congreso celebrado para su reelección, Del Carmen denuncia la desprotección en la que viven cientos de zamoranos, “con ayudas por debajo, muchas veces, de las expectativas, como en las del Ingreso Mínimo Vital, con reclamaciones constantes, con problemas con las empresas”, y un futuro inmediato que promete ser conflictivo. Del Carmen, que se define como optimista, no duda en afirmar que “la cosa está muy fastidiada porque dependemos de sectores muy débiles, y superar esa situación es muy complicado, lo intentaremos”.

Sobre la conflictividad social, el secretario de UGT de Castilla y León, Faustino Temprano, criticaba a la Junta de Castilla y León y al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, por "mirar para otro lado" para advertirle que "nos encontraremos en la calle" en referencia a las revueltas sociales "por la situación de hartazgo" que se vislumbran ante la grave crisis económica que seguirá a la pandemia y "UGT se va a poner al frente de cualquier movilización social". Temprano acusa a Mañueco de dejar a los trabajadores sin las ayudas necesarias para afrontar los ERTE y la difícil situación laboral y económica que ha provocado el COVID, "la gente en esa comunidad autónoma está cabreada, no tiene sus necesidades cubiertas, hay muchos ERTE y la Junta no quiere poner un duro para ayudar a estos trabajadores". El líder de UGT en Castilla y León, no olvidó señalar que "a los autónomos y empresarios de comercio y hostelería tampoco les llegan las ayudas y esto conlleva un clima social muy negativo".

Temprano acusó a la Junta de llevar un ritmo de vacunación inferior al que se está llevando en otras comunidades autónomas, con el riesgo que conlleva para la salud y para la superación de la crisis económica, "de la que será muy difícil salir sin superar la sanitaria".

Los sindicatos continúan siendo necesarios, afirma Del Carmen, quien sostiene que muchos trabajadores acuden para resolver los problemas que se derivan de la grave crisis económica que vive Zamora derivada de la crisis sanitaria, "nuestros abogados no paran". Se remitió al lema del Congreso para recalcar la línea de actuación del sindicato en los próximos cuatro años, en el que se dice “reivindica, lo vamos a seguir haciendo; “evoluciona", estamos aprendiendo y adaptándonos a las nuevas tecnologías, y “decide”, hay que tomar decisiones en cuanto a cómo llevar la negociación colectiva, en cuanto a cómo llevar el futuro, que es muy incierto".